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صحة

احذر الإفراط.. أضرار الشوكولا التي لا يعرفها الكثيرون

Lebanon 24
15-06-2025 | 09:30
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رغم أن الشوكولا من أكثر الأطعمة المحبّبة لدى الكبار والصغار، وتحتوي على فوائد عندما تُستهلك باعتدال، إلا أن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى عدد من الأضرار الصحية.
إليك أبرز أضرار الشوكولا:
1. زيادة الوزن
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الشوكولا، خاصةً الأنواع المضاف إليها السكر والحليب، تحتوي على كميات عالية من السعرات الحرارية والدهون، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة عند الإفراط في تناولها.
2. مشاكل في الأسنان
بسبب احتوائها على السكر، قد تساهم الشوكولا في تسوس الأسنان وضعف اللثة، إذا لم يتم تنظيف الفم جيدًا بعدها.
3. اضطرابات الجهاز الهضمي
قد تسبب الشوكولا الانتفاخ أو الحموضة لدى بعض الأشخاص، خصوصًا إذا تم تناولها على معدة فارغة أو بكميات كبيرة.
4. زيادة نسبة السكر في الدم
تحتوي بعض أنواع الشوكولا على نسبة عالية من السكر، مما يجعلها غير مناسبة لمرضى السكري أو من يعانون من مقاومة الإنسولين.
5. التحفيز الزائد
تحتوي الشوكولا على مادة الكافيين والثيوبرومين، وهما من المواد المنبّهة، وقد يؤدي الإفراط في تناولها إلى الأرق أو القلق خاصةً عند الأطفال أو قبل النوم.
6. احتمالية التسبب بالحساسية
بعض الأشخاص قد يعانون من تحسس تجاه مكونات الشوكولا مثل الحليب أو الكاكاو، مما قد يؤدي إلى طفح جلدي أو اضطرابات هضمية.
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