احذر الإفراط.. أضرار الشوكولا التي لا يعرفها الكثيرون

1. زيادة الوزن

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2. مشاكل في الأسنان

3. اضطرابات الجهاز الهضمي

4. زيادة نسبة السكر في

5. التحفيز الزائد

6. احتمالية التسبب بالحساسية

رغم أن الشوكولا من أكثر الأطعمة المحبّبة لدى الكبار والصغار، وتحتوي على فوائد عندما تُستهلك باعتدال، إلا أن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى عدد من الأضرار الصحية.إليك أبرز أضرار الشوكولا:الشوكولا، خاصةً الأنواع المضاف إليها السكر والحليب، تحتوي على كميات عالية من السعرات الحرارية والدهون، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة عند الإفراط في تناولها.بسبب احتوائها على السكر، قد تساهم الشوكولا في تسوس الأسنان وضعف اللثة، إذا لم يتم تنظيف الفم جيدًا بعدها.قد تسبب الشوكولا الانتفاخ أو الحموضة لدى بعض الأشخاص، خصوصًا إذا تم تناولها على معدة فارغة أو بكميات كبيرة.تحتوي بعض أنواع الشوكولا على نسبة عالية من السكر، مما يجعلها غير مناسبة لمرضى أو من يعانون من مقاومة الإنسولين.تحتوي الشوكولا على مادة الكافيين والثيوبرومين، وهما من المواد المنبّهة، وقد يؤدي الإفراط في تناولها إلى الأرق أو القلق خاصةً عند الأطفال أو قبل النوم.بعض الأشخاص قد يعانون من تحسس تجاه مكونات الشوكولا مثل الحليب أو الكاكاو، مما قد يؤدي إلى طفح جلدي أو اضطرابات هضمية.