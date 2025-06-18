في 24 ساعة فقط.. طريقة طبيعية للتخلص من الأرق نهائيًا!

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توصلت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعتي وشيكاغو إلى حل طبيعي مذهل لمشكلة اضطرابات النوم التي يعاني منها الملايين حول العالم.وأظهرت الدراسة، التي رصدت بدقة أنماط نوم المشاركين وعلاقتها بنظامهم الغذائي، أن تناول 5 حصص يومية من الفواكه والخضروات يمكن أن يحسن جودة النوم بنسبة تصل إلى 16% في نفس الليلة، وهي زيادة تعتبر "ذات دلالة إحصائية كبيرة" وفقًا لصحيفة "إندبيندنت" .ما يميز هذه النتائج هو السرعة التي يظهر فيها التأثير، حيث لاحظ الباحثون تحسنًا ملحوظًا في تقليل تجزؤ النوم (الاستيقاظات المتكررة خلال الليل) بعد فقط من تحسين ، وهو أمر نادر في معظم التدخلات الغذائية التي تستغرق أسابيع أو حتى أشهر لتظهر نتائجها.تفتح هذه الاكتشافات الباب أمام حل سريع وغير مكلف لمشكلة الأرق التي تؤرق ملايين الأشخاص حول العالم.اعتمدت الدراسة على منهجية دقيقة تم خلالها تتبع النوم باستخدام التطبيقات الذكية، بالإضافة إلى المراقبة الموضوعية عبر أجهزة استشعار معصمية، ما سمح بتحليل دقيق لآثار النظام الغذائي على جودة النوم.وقد ركز الباحثون بشكل خاص على قياس "تجزؤ النوم"، وهو المؤشر الذي يكشف عدد المرات التي ينتقل فيها الشخص من النوم العميق إلى الخفيف أو يستيقظ تماما خلال الليل - وهي الظاهرة التي ترتبط بمشاكل صحية خطيرة تتراوح بين أمراض القلب وضعف الذاكرة.وأعربت خبيرة النوم المشاركة في الدراسة إسرا تسالي عن دهشتها من النتائج، مشيرة إلى أن "هذا التحسن السريع وغير المتوقع في جودة النوم بعد يوم واحد فقط من تناول الفواكه يقدم دليلا قويا على العلاقة الوثيقة بين ما نضعه في أطباقنا ونوعية نومنا".وأضافت أن "هذه النتائج تمنح الأمل للكثيرين بأن تحسين النوم قد يكون أبسط مما يتصورون".وما تزال الآلية الدقيقة وراء هذا التأثير السحري للفواكه على النوم تحت الدراسة، لكن الباحثين يرجحون أن يكون لمحتواها العالي من الألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة دور في تنظيم عمليات الأيض وإنتاج الهرمونات المرتبطة بالنوم.كما أن استبدال الكربوهيدرات المكررة بالحبوب الكاملة والفواكه قد يساعد في استقرار مستويات السكر في ليلا، ما يقلل من عوامل اضطراب النوم.ويخطط الباحثون الآن لإجراء مزيد من الدراسات على فئات سكانية متنوعة لفهم الآليات الكامنة وراء هذا التأثير الإيجابي للفواكه والخضروات على جودة النوم.