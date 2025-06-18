الملفوف.. سر الرشاقة والمناعة القوية

Advertisement

1. غني بالفيتامينات والمعادن

2. يدعم الجهاز الهضمي

3. مضاد قوي للالتهابات

4. يساعد في الوقاية من السرطان

5. يدعم فقدان الوزن

6. يعزز صحة القلب

7. يعزز صحة البشرة

يُعد الملفوف من الخضروات الورقية الغنية بالعناصر الغذائية، وينتمي إلى عائلة الخضروات مثل البروكلي والقرنبيط. يتميز بقيمته الغذائية العالية وسعراته الحرارية المنخفضة، مما يجعله خيارًا مثاليًا لنظام غذائي متوازن.أهم فوائد الملفوف:يحتوي الملفوف على فيتامينات مهمة مثل فيتامين C (الذي يعزز المناعة ويعمل كمضاد أكسدة)، وفيتامين K (الضروري لصحة العظام وتجلط الدم)، إضافة إلى فيتامين B6، حمض الفوليك، والكالسيوم.بفضل محتواه العالي من الألياف، يساعد الملفوف على تحسين الهضم، منع الإمساك، وتنظيف القولون من السموم.يحتوي الملفوف على مركبات مضادة للالتهابات مثل الأنثوسيانين والسلفورافين، التي قد تساهم في تقليل خطر الأمراض المزمنة مثل القلب والسكري.بفضل احتوائه على مضادات أكسدة قوية ومركبات كبريتية طبيعية، تشير بعض الدراسات إلى أن تناول الملفوف بانتظام قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان.الملفوف منخفض السعرات وغني بالألياف، مما يمنح إحساسًا بالشبع لفترة أطول، وبالتالي يساعد في التحكم بالوزن.يعمل الملفوف، خاصة الأحمر، على تقليل مستويات الضار وتحسين صحة الأوعية الدموية بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة.يحتوي على فيتامين C ومضادات الأكسدة التي تساعد على تجديد خلايا البشرة، وتحميها من علامات التقدم في العمر.