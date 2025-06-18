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صحة

الملفوف.. سر الرشاقة والمناعة القوية

Lebanon 24
18-06-2025 | 12:30
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يُعد الملفوف من الخضروات الورقية الغنية بالعناصر الغذائية، وينتمي إلى عائلة الخضروات الصليبية مثل البروكلي والقرنبيط. يتميز بقيمته الغذائية العالية وسعراته الحرارية المنخفضة، مما يجعله خيارًا مثاليًا لنظام غذائي متوازن.
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أهم فوائد الملفوف:
1. غني بالفيتامينات والمعادن
يحتوي الملفوف على فيتامينات مهمة مثل فيتامين C (الذي يعزز المناعة ويعمل كمضاد أكسدة)، وفيتامين K (الضروري لصحة العظام وتجلط الدم)، إضافة إلى فيتامين B6، حمض الفوليك، والكالسيوم.
2. يدعم الجهاز الهضمي
بفضل محتواه العالي من الألياف، يساعد الملفوف على تحسين الهضم، منع الإمساك، وتنظيف القولون من السموم.
3. مضاد قوي للالتهابات
يحتوي الملفوف على مركبات مضادة للالتهابات مثل الأنثوسيانين والسلفورافين، التي قد تساهم في تقليل خطر الأمراض المزمنة مثل القلب والسكري.
4. يساعد في الوقاية من السرطان
بفضل احتوائه على مضادات أكسدة قوية ومركبات كبريتية طبيعية، تشير بعض الدراسات إلى أن تناول الملفوف بانتظام قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان.
5. يدعم فقدان الوزن
الملفوف منخفض السعرات وغني بالألياف، مما يمنح إحساسًا بالشبع لفترة أطول، وبالتالي يساعد في التحكم بالوزن.
6. يعزز صحة القلب
يعمل الملفوف، خاصة الأحمر، على تقليل مستويات الكوليسترول الضار وتحسين صحة الأوعية الدموية بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة.
7. يعزز صحة البشرة
يحتوي على فيتامين C ومضادات الأكسدة التي تساعد على تجديد خلايا البشرة، وتحميها من علامات التقدم في العمر. 
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