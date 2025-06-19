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صحة
عدد أيام التمرين المثالي في الأسبوع حسب هدفك الرياضي
Lebanon 24
19-06-2025
|
15:30
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يُعتبر الالتزام بالذهاب إلى الجيم خطوة مهمة نحو تحسين الصحة العامة، وتعزيز اللياقة البدنية، وزيادة القوة العضلية أو خسارة الوزن. لكن السؤال الشائع الذي يطرحه كثيرون هو:
“كم مرة في الأسبوع يجب أن أتمرّن؟”
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في الواقع، لا توجد إجابة واحدة تناسب الجميع، فعدد أيام التمرين يرتبط بشكل مباشر بـ هدفك الأساسي، ومستوى لياقتك الحالي، وقدرتك على الالتزام.
إليك التوصيات بحسب الأهداف:
1. لتحسين الصحة العامة واللياقة البدنية:
• 3 إلى 4 أيام في الأسبوع تكفي لتحقيق نتائج جيدة.
• ينصح بالتنويع بين تمارين الكارديو (مثل المشي السريع أو الدراجة) وتمارين القوة (مثل الأوزان أو المقاومة).
2. لخسارة الوزن أو حرق الدهون:
• 4 إلى 6 أيام في الأسبوع للحصول على نتائج أسرع.
• يفضل الجمع بين تمارين الكارديو عالية الشدة وتمارين
المقاومة
.
3. لبناء العضلات وزيادة الكتلة العضلية:
• 4 إلى 5 أيام أسبوعيًا، مع التركيز على تمارين القوة وتوزيع التمارين على عضلات مختلفة كل يوم (نظام التقسيم).
• من المهم إدخال أيام راحة لتجنب الإجهاد العضلي.
4. للمبتدئين:
• البدء بـ 2 إلى 3 أيام في الأسبوع يعتبر مناسبًا، مع زيادة تدريجية حسب القدرة.
• الأهم هو الانتظام وتجنّب الانقطاع المفاجئ.
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