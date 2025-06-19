عدد أيام التمرين المثالي في الأسبوع حسب هدفك الرياضي

Advertisement

• 3 إلى 4 أيام في الأسبوع تكفي لتحقيق نتائج جيدة.

• ينصح بالتنويع بين تمارين الكارديو (مثل المشي السريع أو الدراجة) وتمارين القوة (مثل الأوزان أو المقاومة).

• 4 إلى 6 أيام في الأسبوع للحصول على نتائج أسرع.

• يفضل الجمع بين تمارين الكارديو عالية الشدة وتمارين .

• 4 إلى 5 أيام أسبوعيًا، مع التركيز على تمارين القوة وتوزيع التمارين على عضلات مختلفة كل يوم (نظام التقسيم).

• من المهم إدخال أيام راحة لتجنب الإجهاد العضلي.

• البدء بـ 2 إلى 3 أيام في الأسبوع يعتبر مناسبًا، مع زيادة تدريجية حسب القدرة.

• الأهم هو الانتظام وتجنّب الانقطاع المفاجئ.

يُعتبر الالتزام بالذهاب إلى الجيم خطوة مهمة نحو تحسين الصحة العامة، وتعزيز اللياقة البدنية، وزيادة القوة العضلية أو خسارة الوزن. لكن السؤال الشائع الذي يطرحه كثيرون هو:“كم مرة في الأسبوع يجب أن أتمرّن؟”في الواقع، لا توجد إجابة واحدة تناسب الجميع، فعدد أيام التمرين يرتبط بشكل مباشر بـ هدفك الأساسي، ومستوى لياقتك الحالي، وقدرتك على الالتزام.إليك التوصيات بحسب الأهداف:1. لتحسين الصحة العامة واللياقة البدنية:2. لخسارة الوزن أو حرق الدهون:3. لبناء العضلات وزيادة الكتلة العضلية:4. للمبتدئين: