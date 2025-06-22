لماذا يجب أن تضيف الفجل إلى نظامك الغذائي؟ إليك أبرز فوائده

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الفجل من الخضراوات الجذرية التي قد لا تحظى بالاهتمام الذي تستحقه، رغم أنها غنية بالعناصر الغذائية المفيدة وتُستخدم منذ قرون في الطب الشعبي لعلاج العديد من الحالات الصحية. يتميز الفجل بطعمه اللاذع والمنعش، وتتوفر منه أنواع متعددة مثل الفجل الأحمر، الأبيض، والأسود، ولكل منها خصائص غذائية رائعة.أبرز فوائد الفجل الصحية:1. تعزيز صحة الجهاز الهضميالفجل غني بالألياف الطبيعية التي تُحسن عملية الهضم، وتساعد على منع الإمساك وتنظيم حركة الأمعاء. كما يساهم في تنظيف القولون من السموم.2. مدر طبيعي للبوليساعد الفجل في زيادة إدرار البول، مما يُسهم في تنظيف الكلى والمثانة من السموم، وقد يُخفف من احتباس السوائل.3. دعم صحة الكبديُعتقد أن الفجل، خصوصًا الفجل الأسود، يحتوي على مركّبات تُساعد الكبد في التخلص من السموم وتعزيز وظائفه.4. خفض ضغطيحتوي الفجل على نسبة جيدة من البوتاسيوم، وهو معدن يساعد في تنظيم ضغط الدم من خلال موازنة تأثير الصوديوم في الجسم.5. تعزيز المناعةيحتوي الفجل على فيتامين C، وهو مضاد أكسدة قوي يدعم جهاز المناعة، ويحارب الالتهابات، ويساعد على تجديد الخلايا.6. خفض مستويات السكر في الدمتشير بعض الدراسات إلى أن الفجل قد يُساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين استجابة الجسم للأنسولين، ما يجعله خيارًا مفيدًا لمرضى .7. مفيد لصحة البشرةبفضل خصائصه المضادة للالتهاب واحتوائه على مضادات الأكسدة، يساعد الفجل على تنقية البشرة ومقاومة البثور والطفح الجلدي.