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صحة

لماذا يجب أن تضيف الفجل إلى نظامك الغذائي؟ إليك أبرز فوائده

Lebanon 24
22-06-2025 | 12:00
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الفجل من الخضراوات الجذرية التي قد لا تحظى بالاهتمام الذي تستحقه، رغم أنها غنية بالعناصر الغذائية المفيدة وتُستخدم منذ قرون في الطب الشعبي لعلاج العديد من الحالات الصحية. يتميز الفجل بطعمه اللاذع والمنعش، وتتوفر منه أنواع متعددة مثل الفجل الأحمر، الأبيض، والأسود، ولكل منها خصائص غذائية رائعة.
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أبرز فوائد الفجل الصحية:

1. تعزيز صحة الجهاز الهضمي

الفجل غني بالألياف الطبيعية التي تُحسن عملية الهضم، وتساعد على منع الإمساك وتنظيم حركة الأمعاء. كما يساهم في تنظيف القولون من السموم.

2. مدر طبيعي للبول

يساعد الفجل في زيادة إدرار البول، مما يُسهم في تنظيف الكلى والمثانة من السموم، وقد يُخفف من احتباس السوائل.

3. دعم صحة الكبد

يُعتقد أن الفجل، خصوصًا الفجل الأسود، يحتوي على مركّبات تُساعد الكبد في التخلص من السموم وتعزيز وظائفه.

4. خفض ضغط الدم

يحتوي الفجل على نسبة جيدة من البوتاسيوم، وهو معدن يساعد في تنظيم ضغط الدم من خلال موازنة تأثير الصوديوم في الجسم.

5. تعزيز المناعة

يحتوي الفجل على فيتامين C، وهو مضاد أكسدة قوي يدعم جهاز المناعة، ويحارب الالتهابات، ويساعد على تجديد الخلايا.

6. خفض مستويات السكر في الدم

تشير بعض الدراسات إلى أن الفجل قد يُساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين استجابة الجسم للأنسولين، ما يجعله خيارًا مفيدًا لمرضى السكري.

7. مفيد لصحة البشرة

بفضل خصائصه المضادة للالتهاب واحتوائه على مضادات الأكسدة، يساعد الفجل على تنقية البشرة ومقاومة البثور والطفح الجلدي.
 
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