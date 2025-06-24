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صحة

أضرار الإفراط في الألياف.. 3 مشاكل صحية قد تواجهها!

Lebanon 24
24-06-2025 | 16:17
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تُعد صحة الأمعاء من الركائز الأساسية للحفاظ على الصحة العامة، حيث ترتبط وظائفها بشكل وثيق مع العديد من الأجهزة الحيوية في الجسم، بدءًا من تعزيز المناعة وصولًا إلى تحسين الصحة النفسية. وقد أصبح التركيز على الأطعمة والمشروبات المفيدة للأمعاء أمرًا بالغ الأهمية في الوقت الحالي، حيث أصبحت الأولوية تكمن في تحقيق التوازن المثالي في ميكروبيوم الأمعاء.
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وتعتبر الأطعمة الغنية بالألياف أحد أبرز المكونات الغذائية التي تحظى باهتمام كبير نظرًا لدورها الفعال في دعم عملية الهضم وتعزيز صحة الأمعاء. ومع ذلك، يجب أن نكون حذرين من الإفراط في تناول الألياف، حيث إن تناول كميات كبيرة قد يسبب مشاكل صحية، مما يجعل من الضروري تحديد الكميات المناسبة التي تعزز الفوائد دون التسبب في آثار سلبية.

في مقابلة مع HT Lifestyle، تحدث الدكتور أماريندر سينغ بوري، نائب رئيس قسم أمراض الجهاز الهضمي في مستشفى "ميدانتا" في غوروغرام، عن أهمية اتباع نهج متوازن في استهلاك الألياف لضمان الاستفادة منها دون أي مضاعفات صحية.

وشارك طبيب الجهاز الهضمي بدليل موجز، يغطي عواقب عدم تناول كمية كافية من الألياف، وعلى العكس من ذلك، كيفية إضافة الألياف بشكل مناسب إلى روتينك اليومي دون تجاوز حدود الخطر:

ماذا يحدث عندما تتناول كمية كبيرة من الألياف؟

إن تناول أكثر من 40-45 غراما من الألياف يوميا، وخاصةً دون تناول كمية كافية من السوائل، يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية معوية سلبية مثل الانتفاخ والغازات والإمساك أو حتى الإسهال.

يمكن أن تؤدي الألياف الزائدة أيضا إلى إضعاف قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية الأساسية مثل الكالسيوم والزنك والحديد.

قد يعاني الأفراد الذين لديهم أنظمة هضمية حساسة، مثل المصابين بمرض كرون، أو متلازمة القولون العصبي (IBS)، أو التهاب الأمعاء، من أعراض سلبية متفاقمة إذا زادوا من تناول الألياف بسرعة كبيرة.

كيفية دعم تناول الألياف بشكل صحيح؟ 
خذ الأمر ببساطة: قم بزيادة تناول الألياف تدريجيا على مدار عدة أسابيع.

شرب الماء: استهلك ما لا يقل عن 2.5 إلى 3 لترات من الماء يوميا لتسهيل وظيفة الألياف.

احصل على أنواع مختلفة من الألياف: قم بدمج الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان في وجباتك لتحقيق أقصى استفادة.

استمع إلى جسدك: إذا شعرت بأي إزعاج، قلل من تناول الألياف وأعد تناولها ببطء.

تناول الأطعمة الكاملة: أعط الأولوية للمصادر الغذائية الكاملة على المكملات الغذائية كلما أمكن ذلك.
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