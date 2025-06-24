أضرار الإفراط في الألياف.. 3 مشاكل صحية قد تواجهها!

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تُعد صحة الأمعاء من الركائز الأساسية للحفاظ على الصحة العامة، حيث ترتبط وظائفها بشكل وثيق مع العديد من الأجهزة الحيوية في الجسم، بدءًا من تعزيز المناعة وصولًا إلى تحسين الصحة النفسية. وقد أصبح التركيز على الأطعمة والمشروبات المفيدة للأمعاء أمرًا بالغ الأهمية في الوقت الحالي، حيث أصبحت الأولوية تكمن في تحقيق التوازن المثالي في ميكروبيوم الأمعاء.وتعتبر الأطعمة الغنية بالألياف أحد أبرز المكونات الغذائية التي تحظى باهتمام كبير نظرًا لدورها الفعال في دعم عملية الهضم وتعزيز صحة الأمعاء. ومع ذلك، يجب أن نكون حذرين من الإفراط في تناول الألياف، حيث إن تناول كميات كبيرة قد يسبب مشاكل صحية، مما يجعل من الضروري تحديد الكميات المناسبة التي تعزز الفوائد دون التسبب في آثار سلبية.في مقابلة مع HT Lifestyle، تحدث الدكتور أماريندر سينغ بوري، في مستشفى "ميدانتا" في غوروغرام، عن أهمية اتباع نهج متوازن في استهلاك الألياف لضمان الاستفادة منها دون أي مضاعفات صحية.وشارك طبيب الجهاز الهضمي بدليل موجز، يغطي عواقب عدم تناول كمية كافية من الألياف، وعلى العكس من ذلك، كيفية إضافة الألياف بشكل مناسب إلى روتينك اليومي دون تجاوز حدود الخطر:إن تناول أكثر من 40-45 غراما من الألياف يوميا، وخاصةً دون تناول كمية كافية من السوائل، يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية معوية سلبية مثل الانتفاخ والغازات والإمساك أو حتى الإسهال.يمكن أن تؤدي الألياف الزائدة أيضا إلى إضعاف قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية الأساسية مثل الكالسيوم والزنك والحديد.قد يعاني الأفراد الذين لديهم أنظمة هضمية حساسة، مثل المصابين بمرض كرون، أو متلازمة القولون العصبي (IBS)، أو التهاب الأمعاء، من أعراض سلبية متفاقمة إذا زادوا من تناول الألياف بسرعة كبيرة.