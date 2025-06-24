Advertisement

صحة

لمن يعانون من "طنين الأذن"... اكتشفوا تأثيره على صحتكم العقلية!

Lebanon 24
24-06-2025 | 23:38
A-
A+
Doc-P-1382210-638864310286380123.png
Doc-P-1382210-638864310286380123.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

في دراسة حديثة أجراها علماء صينيون، تم الكشف عن تأثير مقلق قد يغفل عنه الكثيرون الذين يعانون من طنين الأذن المستمر. حيث أظهرت النتائج أن هذا الطنين لا يقتصر على كونه إزعاجًا سمعيًا فحسب، بل إنه يرتبط بتراجع ملحوظ في القدرات الذهنية.

الدراسة، التي نُشرت في مجلة "Frontiers in Neurology"، اعتمدت على تحليل بيانات تم جمعها من "المسح الوطني الأمريكي للصحة والتغذية".

وشارك في الدراسة 684 شخصًا، تم إجراء استطلاعات دقيقة لهم حول مشكلاتهم السمعية، بالإضافة إلى اختبارات قياس مهاراتهم الإدراكية مثل الانتباه، الذاكرة، سرعة التفكير، وردود الأفعال.

وكانت النتائج لافتة، إذ أظهرت أن المصابين بطنين الأذن الدائم سجّلوا أداءً أضعف في المهام الإدراكية مقارنةً بغيرهم من الأفراد الأصحاء. وقد تجلّى هذا التراجع بشكلٍ واضح في اختبارات سرعة الاستجابة، وكذلك في تمارين ترتبط بانتقاء الكلمات وترتيبها وفق قواعد ذهنية معينة.
Advertisement

اللافت أن هذا التأثير السلبي بقي قائماً حتى بعد الأخذ بالاعتبار عوامل أخرى كالعمر، الجنس، ومستوى التعليم، مما يعزز فرضية أن الطنين لا ينشأ فقط عن مشاكل في الأذن، بل ربما يكون مرتبطاً بخللٍ في الدماغ نفسه.

ويُشير الباحثون إلى أن الطنين المزمن قد لا يكون عرضاً بسيطاً كما كان يُعتقد سابقاً، بل دليلاً على اضطرابٍ أعمق في وظائف الدماغ الإدراكية. وهذا ما أكّدته الطبيبة العصبية التي شاركت في التحليل، مشيرةً إلى ضرورة التعامل مع الطنين كحالة تستوجب فهماً أوسع وعلاجاً يتعدى الجوانب السمعية.

وتبقى أسباب طنين الأذن موضع جدلٍ علمي، فبينما يرى بعض الاختصاصيين أنه ناتج عن خلل في الأذن الداخلية، يُرجّح آخرون أن مصدره في الجهاز العصبي المركزي.

وفي كلتا الحالتين، يتسبب الطنين بمستوياتٍ عالية من التوتر، والأرق، وضعف التركيز، ما ينعكس سلباً على جودة الحياة اليومية.
مواضيع ذات صلة
لمن يزعجهم صوت المضغ... انتبهوا لصحتكم العقلية!
lebanon 24
25/06/2025 09:00:20 Lebanon 24 Lebanon 24
نظام غذائي يساعد على تخفيف طنين الأذن.. دراسة تكشف
lebanon 24
25/06/2025 09:00:20 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير الصحة العالمية: الوضع في غزة "كارثي" ومليونا شخص يعانون الجوع
lebanon 24
25/06/2025 09:00:20 Lebanon 24 Lebanon 24
المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة: 62% من الأطفال يعانون من فقر الدم وسوء التغذية
lebanon 24
25/06/2025 09:00:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
00:09 | 2025-06-25
23:00 | 2025-06-24
16:17 | 2025-06-24
14:16 | 2025-06-24
14:03 | 2025-06-24
12:09 | 2025-06-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24