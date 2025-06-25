لزيادة مستويات فيتامين (د).. إليكم المدة المثالية للتعرض لأشعة الشمس!

يعد التعرض لأشعة الشمس وسيلة طبيعية فعالة لتعزيز إنتاج الجسم لفيتامين (د)، الذي يلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على صحة العظام، الأسنان، والعضلات.
مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يزداد إقبال الناس على قضاء الوقت في الهواء الطلق، مما يمنحهم فرصة للاستفادة من فوائد أشعة الشمس المباشرة.
يساعد فيتامين (د) على تنظيم مستويات الكالسيوم والفوسفات في الجسم، وهما من العناصر الأساسية لبنية الجسم السليمة. ولكن، في حال نقص هذا الفيتامين، قد تظهر مضاعفات صحية خطيرة، مثل تشوّهات العظام لدى الأطفال، كمرض الكساح، ولين العظام لدى البالغين، وهي حالة تتسبب في آلام شديدة بالعظام نتيجة لانخفاض مستويات الفيتامين في الجسم.