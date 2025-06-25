لزيادة مستويات فيتامين (د).. إليكم المدة المثالية للتعرض لأشعة الشمس!

يعد التعرض لأشعة الشمس وسيلة طبيعية فعالة لتعزيز إنتاج الجسم لفيتامين (د)، الذي يلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على صحة العظام، الأسنان، والعضلات.

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يزداد إقبال الناس على قضاء الوقت ، مما يمنحهم فرصة للاستفادة من فوائد أشعة الشمس المباشرة.

يساعد فيتامين (د) على تنظيم مستويات الكالسيوم والفوسفات في الجسم، وهما من العناصر الأساسية لبنية الجسم السليمة. ولكن، في حال نقص هذا الفيتامين، قد تظهر مضاعفات صحية خطيرة، مثل تشوّهات العظام لدى الأطفال، كمرض الكساح، ولين العظام لدى البالغين، وهي حالة تتسبب في آلام شديدة بالعظام نتيجة لانخفاض مستويات الفيتامين في الجسم.

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ولتحقيق التوازن بين الفائدة والوقاية، يوصي الخبراء بالتعرض المعتدل لأشعة الشمس. إذ أوضح الدكتور ، جراح في وشخصية شهيرة على منصة "تيك توك"، أن "25 دقيقة من التعرض للشمس عدة مرات أسبوعيا كافية لتعزيز إنتاج فيتامين (د) بصورة طبيعية وآمنة".كما أشار موقع هيئة (NHS) إلى أن الحصول على فيتامين (د) من الشمس لا يشكل خطر الإفراط، لكن التعرض المفرط قد يسبب أضرارا أخرى، مثل تلف الجلد وزيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد.لذا، يُنصح باستخدام واقي الشمس وتغطية البشرة وتفادي فترات الذروة في سطوع الشمس، خاصة عند التواجد لفترات طويلة في الخارج.ويتوفر فيتامين (د) أيضا في عدد محدود من الأطعمة، منها الأسماك الزيتية واللحوم الحمراء وصفار البيض، في حين تعد المكملات الغذائية وسيلة موصى بها لسد النقص، خاصة في أشهر الشتاء التي تقل فيها أشعة الشمس.