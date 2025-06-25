فوائد صحية عديدة... هذا ما يحدث عند شرب الماء الساخن!

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على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة، يفضل العديد من الصينيين شرب الماء الساخن بدلاً من البارد، وهو أمر يثير دهشة الزوار من ثقافات غربية.في حين أن الماء البارد يعد الخيار للترطيب لدى الغربيين، يتمسك الصينيون بعادة قديمة ترجع لقرون، تجعل من الماء الساخن جزءًا أساسيًا من حياتهم اليومية.هذه العادة لا تقتصر على كونها تقليدًا ثقافيًا فحسب، بل كشفت دراسات عديدة عن فوائد صحية للماء الساخن، مما دفع بعض الأشخاص إلى حمل الترمس معهم طوال اليوم للتأكد من توفره، خاصة في الأماكن التي لا تقدم ماء دافئًا.ووفقًا لموقع "تايمز أوف إنديا"، إليكم بعض الفوائد الصحية التي يوفرها شرب الماء الساخن:تعزيز الهضميُعتقد أن الماء الدافئ يساعد في تحفيز إفراز الإنزيمات الهضمية؛ ما يسهم في تحسين عملية الهضم، والتخفيف من الانتفاخ والإمساك.وتشير الدراسات إلى أن الماء الدافئ قد يساعد في تحسين حركة الأمعاء وتقليل تراكم الغازات بعد العمليات الجراحية.تحسين الترطيبرغم أن جميع أنواع الماء تسهم في ترطيب الجسم، إلا أن شرب الماء الدافئ قد يكون أكثر فاعلية، خاصة بعد النشاط البدني أو في الأجواء الجافة، حيث يسهم في تجديد السوائل وتعزيز النشاط اليومي.تخفيف احتقان الأنف والتهاب الحلقيوفر الماء الساخن بخارا يساعد في فتح الجيوب الأنفية وتخفيف الاحتقان. كما يمكن أن يهدئ التهاب الحلق الناتج عن تراكم المخاط.تحسين الدمويةيعمل شرب الماء الساخن على توسيع الأوعية الدموية؛ ما يعزز تدفق ويقلل من توتر العضلات. ويُشبه هذا الأثر ما تحققه جلسات الساونا أو الحمامات الدافئة في تحسين الدورة الدموية والتخفيف من التوتر.تعزيز المزاج ودعم وظائف الدماغتشير أبحاث إلى أن نقص الترطيب قد يؤثر سلبا على المزاج ووظائف الدماغ. وشرب الماء الساخن يمكن أن ينشط المركزي؛ ما يسهم في تحسين الحالة المزاجية واليقظة.ورغم الحاجة لمزيد من الدراسات لتأكيد هذه الفوائد، فإن كوبا من الماء الساخن يظل وسيلة بسيطة وطبيعية لتحسين الصحة الجسدية والنفسية، كما أنه يرمز إلى توازن الجسد والعقل في الثقافة .