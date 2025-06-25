الإجاص… الفاكهة السحرية لصحة أفضل!

يُعدّ الإجاص من الفواكه اللذيذة والمنعشة التي يفضلها الكثيرون حول العالم، وهو غني بالعناصر الغذائية المفيدة للصحة. يعود أصل هذه الفاكهة إلى أوروبا
وآسيا، وتتميّز بطعمها الحلو وملمسها الناعم وقيمتها الغذائية العالية. وفيما يلي أهم فوائد الإجاص الصحية والغذائية:
1. غني بالألياف
الإجاص يحتوي على كمية كبيرة من الألياف الغذائية، وخصوصًا ألياف البكتين الذائبة، والتي تساعد على:
• تعزيز عملية الهضم.
• منع الإمساك.
• تنظيم حركة الأمعاء.
2. يدعم صحة القلب
بفضل احتوائه على الألياف ومضادات الأكسدة مثل الفلافونويدات، يمكن للإجاص أن يساعد في:
• خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL).
• تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
3. يساعد في ضبط السكر في الدم
رغم طعمه الحلو، إلا أن الإجاص يحتوي على مؤشر جلايسيمي منخفض، ما يعني أنه لا يسبب ارتفاعًا حادًا في سكر الدم، ولذلك فهو خيار جيد لمرضى السكري
عند تناوله باعتدال.
4. غني بمضادات الأكسدة
يحتوي الإجاص على العديد من المركبات المضادة للأكسدة مثل:
• فيتامين C
• فيتامين K
• الأنثوسيانين (خاصة في الأصناف الحمراء)
وتعمل هذه المواد على محاربة الجذور الحرة، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان والالتهابات.
5. مفيد للبشرة والجهاز المناعي
بفضل محتواه من فيتامين C، يساعد الإجاص على:
• تعزيز مناعة الجسم.
• الحفاظ على صحة الجلد والوقاية من التجاعيد.
• تسريع التئام الجروح.
6. مناسب لإنقاص الوزن
الإجاص منخفض بالسعرات الحرارية، وغني بالماء والألياف، مما يعطي شعورًا بالشبع لفترة أطول ويساعد على التحكم في
الشهية، وبالتالي قد يساهم في فقدان الوزن.
7. مفيد للأطفال والحوامل
الإجاص من الفواكه الآمنة للأطفال والحوامل، وهو غني بحمض الفوليك والفيتامينات والمعادن التي تساهم في نمو الجنين ودعم صحة الأم.