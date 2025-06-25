الخس ودوره في الوقاية والتغذية

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• تُحسن من عملية الهضم.

• تُقلل من خطر الإصابة بالإمساك.

• تُساعد على تنظيف القولون.

• فيتامين A: ضروري لصحة العيون والجلد.

• فيتامين K: مهم لصحة العظام وتجلّط .

• فيتامين C: يُقوّي المناعة ويحافظ على نضارة البشرة.

• حمض الفوليك (فيتامين B9): ضروري للحوامل لنمو الجنين بشكل سليم.

• خفض ضغط الدم.

• تقليل الضار.

• تحسين صحة الأوعية الدموية.

يُعد الخس من أكثر الخضروات الورقية شيوعًا حول العالم، ويتميّز بطعمه الخفيف وقوامه المقرمش واستخدامه الواسع في السلطات والسندويشات. وعلى الرغم من مظهره البسيط، إلا أن الخس غني بالفيتامينات والمعادن التي تعود على الجسم بفوائد عديدة.1. تعزيز صحة الجهاز الهضمييحتوي الخس على نسبة عالية من الألياف الغذائية، التي:2. ترطيب الجسميتكوّن الخس من أكثر من 90% ماء، مما يجعله خيارًا ممتازًا للحفاظ على رطوبة الجسم، خاصة في فصل الصيف أو خلال الصيام.3. مفيد لفقدان الوزنالخس منخفض جدًا في السعرات الحرارية، ويحتوي على الألياف التي تُعطي إحساسًا بالشبع، ما يجعله مناسبًا لمن يتّبعون نظامًا غذائيًا لتقليل الوزن.4. غني بالفيتامينات والمعادنالخس يحتوي على مجموعة من الفيتامينات والعناصر المهمة، مثل:5. يساهم في تحسين النومبعض الدراسات تشير إلى أن الخس يحتوي على مركبات طبيعية مثل اللاكتوكاريوم، التي قد تساعد على الاسترخاء وتحسين جودة النوم.6. مضاد للأكسدةيحتوي الخس على مضادات أكسدة مثل البيتا كاروتين والفلافونويدات، التي تساهم في محاربة الجذور الحرة وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.7. دعم صحة القلبالألياف، والبوتاسيوم، ومضادات الأكسدة الموجودة في الخس تُساعد على: