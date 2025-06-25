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صحة

الخس ودوره في الوقاية والتغذية

Lebanon 24
25-06-2025 | 15:30
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يُعد الخس من أكثر الخضروات الورقية شيوعًا حول العالم، ويتميّز بطعمه الخفيف وقوامه المقرمش واستخدامه الواسع في السلطات والسندويشات. وعلى الرغم من مظهره البسيط، إلا أن الخس غني بالفيتامينات والمعادن التي تعود على الجسم بفوائد عديدة.
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1. تعزيز صحة الجهاز الهضمي

يحتوي الخس على نسبة عالية من الألياف الغذائية، التي:
• تُحسن من عملية الهضم.
• تُقلل من خطر الإصابة بالإمساك.
• تُساعد على تنظيف القولون.

2. ترطيب الجسم

يتكوّن الخس من أكثر من 90% ماء، مما يجعله خيارًا ممتازًا للحفاظ على رطوبة الجسم، خاصة في فصل الصيف أو خلال الصيام.

3. مفيد لفقدان الوزن

الخس منخفض جدًا في السعرات الحرارية، ويحتوي على الألياف التي تُعطي إحساسًا بالشبع، ما يجعله مناسبًا لمن يتّبعون نظامًا غذائيًا لتقليل الوزن.

4. غني بالفيتامينات والمعادن

الخس يحتوي على مجموعة من الفيتامينات والعناصر المهمة، مثل:
• فيتامين A: ضروري لصحة العيون والجلد.
• فيتامين K: مهم لصحة العظام وتجلّط الدم.
• فيتامين C: يُقوّي المناعة ويحافظ على نضارة البشرة.
• حمض الفوليك (فيتامين B9): ضروري للحوامل لنمو الجنين بشكل سليم.
5. يساهم في تحسين النوم

بعض الدراسات تشير إلى أن الخس يحتوي على مركبات طبيعية مثل اللاكتوكاريوم، التي قد تساعد على الاسترخاء وتحسين جودة النوم.

6. مضاد للأكسدة

يحتوي الخس على مضادات أكسدة مثل البيتا كاروتين والفلافونويدات، التي تساهم في محاربة الجذور الحرة وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.

7. دعم صحة القلب

الألياف، والبوتاسيوم، ومضادات الأكسدة الموجودة في الخس تُساعد على:
• خفض ضغط الدم.
• تقليل الكوليسترول الضار.
• تحسين صحة الأوعية الدموية.
 
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