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صحة
أمل جديد لمرضى السكري.. علاج تجريبي قد ينهي الحاجة للأنسولين
Lebanon 24
26-06-2025
|
02:16
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في تجربة سريرية أجراها باحثون من جامعة تورنتو في
كندا
، نجح العلاج بالخلايا الجذعية في استعادة إنتاج الأنسولين وإنهاء انخفاض سكر
الدم
الحاد لدى البالغين المصابين بداء
السكري
من النوع الأول في غضون عام من العلاج.
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وفي العلاج الجديد، أجرى الباحثون تجربة من المرحلتين الأولى والثانية لتقييم قدرة حقنة "زيميسليسيل"
على استعادة
وظيفة جزر البنكرياس بأمان، وتحسين ضبط نسبة السكري في الدم لدى البالغين المصابين بالسكري من النوع الأول.
ووفق "مديكال
إكسبريس
"، أكمل 14 متطوعاً، بينهم 12 تلقوا العلاج الكامل، 12 شهراً على الأقل من المتابعة في مراكز في جميع أنحاء
أمريكا
الشمالية وأوروبا.
الحقن بالتسريب
وخضع المشاركون الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاماً، والذين يعانون من السكري من النوع الأول، ولديهم تاريخ في نقص سكري الدم الشديد على الأقل في العام السابق، لعملية تسريب واحدة من زيميسليسيل عبر الوريد البابي بمساعدة الجاذبية.
واستخدم جميعهم مراقبة مستمرة لنسبة الغلوكوز في الدم لمدة 3 أشهر على الأقل قبل التسجيل.
وعولج جميع المشاركين بعلاج مثبط للمناعة خالٍ من الغلوكوكورتيكويد، بما في ذلك نظامي التحريض والمتابعة.
ودُرست الجرعة على مراحل في المراحل المبكرة لمراقبة السلامة، وتزامنت في المراحل اللاحقة.
ومن بين متلقي الجرعة الكاملة الـ 12، حافظ جميعهم على سلامتهم من نقص سكر الدم الحاد، وحققوا مستوى من الهيموغلوبين السكري HbA1c أقل من 7%، وقضوا أكثر من 70% من الوقت في نطاق 70-180 ملغ/ديسيلتر خلال السنة الأولى.
معدّل الشفاء
وأصبح 10 منهم غير معتمدين على الأنسولين، وانخفض متوسط جرعة الأنسولين لدى المريضين المتبقيين بشكل حاد.
الآثار الجانبية
وكان نقص العدلات أكثر الآثار الجانبية الخطيرة شيوعاً، حيث لوحظ لدى 3 مشاركين.
وتم الإبلاغ عن حالتي وفاة: إحداهما بسبب التهاب السحايا بالمكورات الخفية بعد استخدام الغلوكوكورتيكويد خارج
البروتوكول
، والأخرى بسبب تطور ضعف إدراكي عصبي سابق.
وخلص الباحثون إلى أن حقنة واحدة من زيميسيسليسيل استعادت وظيفة جزر البنكرياس الفسيولوجية، وحسّنت بشكل ملحوظ ضبط مستوى السكر في الدم، ما يشير إلى بديل قائم على الخلايا، قابل للتطوير.
وتعتمد إدارة حالة السكري من النوع الأول حالياً على العلاج بالأنسولين
مدى الحياة
، وعمليات زراعة الأعضاء المعتمدة على المتبرع.
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