فوائد النعناع الصحية والجمالية… كنز أخضر بين يديك

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1. تحسين عملية الهضم

2. التخفيف من آلام القولون العصبي

3. تخفيف احتقان الأنف والتنفس

4. تحسين رائحة الفم

5. تهدئة الأعصاب وتقليل التوتر

6. مفيد للبشرة

يُعدّ النعناع من أكثر الأعشاب الطبيعية استخدامًا حول العالم، نظرًا لرائحته العطرة ومذاقه المنعش، بالإضافة إلى فوائده الصحية العديدة التي تجعله مكونًا شائعًا في الطب البديل، والمشروبات، والأطعمة.أهم فوائد النعناع:يُساعد النعناع على تهدئة المعدة والتخفيف من عسر الهضم والغازات، ويُستخدم كثيرًا بعد الوجبات لراحة الجهاز الهضمي.تشير دراسات إلى أن زيت النعناع يُساعد في تقليل أعراض القولون العصبي، مثل الانتفاخ والتشنجات.يحتوي النعناع على مادة المنثول التي تساعد على فتح المجاري التنفسية وتخفيف أعراض البرد والزكام.يستخدم النعناع في صناعة معاجين الأسنان وغسول الفم، إذ يُعطي رائحة منعشة ويساهم في محاربة البكتيريا.رائحة النعناع العطرية تساهم في تخفيف القلق وتحسين المزاج، ويمكن استخدامه في الزيوت العطرية أو شربه كشاي مهدئ.يدخل النعناع في صناعة بعض الكريمات والمستحضرات، حيث يساعد في تهدئة الحكة وتخفيف الالتهابات الجلدية.