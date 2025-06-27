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صحة

فوائد النعناع الصحية والجمالية… كنز أخضر بين يديك

Lebanon 24
27-06-2025 | 13:00
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يُعدّ النعناع من أكثر الأعشاب الطبيعية استخدامًا حول العالم، نظرًا لرائحته العطرة ومذاقه المنعش، بالإضافة إلى فوائده الصحية العديدة التي تجعله مكونًا شائعًا في الطب البديل، والمشروبات، والأطعمة.

أهم فوائد النعناع:
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1. تحسين عملية الهضم
يُساعد النعناع على تهدئة المعدة والتخفيف من عسر الهضم والغازات، ويُستخدم كثيرًا بعد الوجبات لراحة الجهاز الهضمي.
2. التخفيف من آلام القولون العصبي
تشير دراسات إلى أن زيت النعناع يُساعد في تقليل أعراض القولون العصبي، مثل الانتفاخ والتشنجات.
3. تخفيف احتقان الأنف والتنفس
يحتوي النعناع على مادة المنثول التي تساعد على فتح المجاري التنفسية وتخفيف أعراض البرد والزكام.
4. تحسين رائحة الفم
يستخدم النعناع في صناعة معاجين الأسنان وغسول الفم، إذ يُعطي رائحة منعشة ويساهم في محاربة البكتيريا.
5. تهدئة الأعصاب وتقليل التوتر
رائحة النعناع العطرية تساهم في تخفيف القلق وتحسين المزاج، ويمكن استخدامه في الزيوت العطرية أو شربه كشاي مهدئ.
6. مفيد للبشرة
يدخل النعناع في صناعة بعض الكريمات والمستحضرات، حيث يساعد في تهدئة الحكة وتخفيف الالتهابات الجلدية.
 
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