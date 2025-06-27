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صحة
فوائد الحمص الصحية والغذائية… طعام بسيط بقيمة كبيرة
Lebanon 24
27-06-2025
|
15:30
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يُعد الحمص من البقوليات الغنية بالعناصر الغذائية، ويُستخدم في العديد من المطابخ حول العالم، سواء في شكل حبوب مطبوخة، أو كعنصر أساسي في أطباق مثل الحمص بالطحينة أو الفلافل.
إليك أبرز فوائد الحمص:
1. مصدر غني بالبروتين النباتي
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يُعتبر الحمص خيارًا ممتازًا للنباتيين، حيث يوفّر كمية جيدة من البروتين الضروري لبناء العضلات والحفاظ على صحة الأنسجة.
2. يساعد على الشعور بالشبع
بسبب احتوائه على الألياف والبروتين، يُساهم الحمص في تقليل الشهية، مما يساعد في التحكم بالوزن.
3. يعزّز صحة الجهاز الهضمي
الألياف الموجودة في الحمص تساهم في تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.
4. ينظّم مستوى السكر في
الدم
يُبطئ الحمص من امتصاص السكر في الجسم، مما يساعد على استقرار مستويات السكر، وهو مفيد لمرضى
السكري
.
5. يعزز صحة القلب
يحتوي الحمص على مضادات أكسدة، وألياف، ومعادن مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم، مما يساهم في تقليل
الكوليسترول
الضار وتعزيز صحة القلب.
6. يدعم صحة العظام
لاحتوائه على الكالسيوم، الحديد، الزنك، والمغنيسيوم، يلعب الحمص دورًا في تقوية العظام والوقاية من هشاشتها.
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