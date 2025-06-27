فوائد الحمص الصحية والغذائية… طعام بسيط بقيمة كبيرة

1. مصدر غني بالبروتين النباتي

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2. يساعد على الشعور بالشبع

3. يعزّز صحة الجهاز الهضمي

4. ينظّم مستوى السكر في

5. يعزز صحة القلب

6. يدعم صحة العظام

يُعد الحمص من البقوليات الغنية بالعناصر الغذائية، ويُستخدم في العديد من المطابخ حول العالم، سواء في شكل حبوب مطبوخة، أو كعنصر أساسي في أطباق مثل الحمص بالطحينة أو الفلافل.إليك أبرز فوائد الحمص:يُعتبر الحمص خيارًا ممتازًا للنباتيين، حيث يوفّر كمية جيدة من البروتين الضروري لبناء العضلات والحفاظ على صحة الأنسجة.بسبب احتوائه على الألياف والبروتين، يُساهم الحمص في تقليل الشهية، مما يساعد في التحكم بالوزن.الألياف الموجودة في الحمص تساهم في تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.يُبطئ الحمص من امتصاص السكر في الجسم، مما يساعد على استقرار مستويات السكر، وهو مفيد لمرضى .يحتوي الحمص على مضادات أكسدة، وألياف، ومعادن مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم، مما يساهم في تقليل الضار وتعزيز صحة القلب.لاحتوائه على الكالسيوم، الحديد، الزنك، والمغنيسيوم، يلعب الحمص دورًا في تقوية العظام والوقاية من هشاشتها.