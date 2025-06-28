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صحة

إليكم أفضل 5 أطعمة لتخفيف آلام التهاب المفاصل

Lebanon 24
28-06-2025 | 10:30
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يعاني العديد من الأشخاص من مشاكل تصلب، تورم، والتهاب المفاصل. لكن هناك أطعمة متوفرة في كل منزل، يمكنها التخفيف من هذه الآلام وتعزيز صحة العظام.

ووفق دراسة منشورة في المكتبة الوطنية للطب الهندية، فإن تناول الأسماك، الخضروات الورقية، والمكسرات والفواكه المضادة للالتهاب، يمكن أن يخفف من أعراض تصلب المفاصل ويسهّل الحركة.
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الكركم
يساعد الكركم، في تخفيف التهابات المفاصل، بفضل غناه بالمضادات الطبيعية للالتهاب.

ويمكن إضافته إلى الحليب الدافئ، أو مزجه مع العدس، أو رشه على الخضروات المطهية.

الزنجبيل
يحتوي الزنجبيل، على مركبات تساهم في تقليل التورم والتيبّس، خاصة في الصباح. كما يساعد في تدفئة الجسم وتيسير الحركة.

وينصح بتناوله كشاي أو بإضافة كمية قليلة منه مع التوابل في الطعام.
 
الخضروات الورقية
مثل السبانخ، الحلبة، القطيفة، وأوراق الخردل. يُوصي الأطباء بتناولها نظرا لاحتوائها على عناصر غذائية تقوّي العظام والمفاصل، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التي تحارب الالتهاب وتقي من تصلب المفاصل.

المكسرات والبذور
حفنة من اللوز، الجوز، أو بذور الكتان، يمكن أن تعزز صحة المفاصل لما تحتويه من دهون صحية وعناصر مهمة تقلل الالتهاب.

ورغم صغر حجمها، إلا أن تأثيرها كبير، ويُنصح بتناولها على وجبة الإفطار أو كوجبة خفيفة.

الأسماك الدهنية
تُعد أسماك الماكريل، السردين، والسلمون خيارات ممتازة لدعم صحة المفاصل وتسهيل الحركة، لغناها بزيوت الأوميغا الصحية. (سكاي نيوز عربية) 
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