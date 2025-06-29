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صحة

لماذا يجب أن تضيف الفلفل الحار إلى طعامك؟

Lebanon 24
29-06-2025 | 23:00
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يُعتبر الفلفل الحار من الإضافات الشائعة في المطبخ حول العالم، لكن خلف طعمه القوي، يخبئ مجموعة من الفوائد الصحية المذهلة، بفضل مركب “الكابسيسين” المسؤول عن الطعم الحار.

1. تعزيز عملية الأيض (الحرق)
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الفلفل الحار يرفع حرارة الجسم، مما يحفّز عملية الأيض ويساعد على حرق السعرات الحرارية بشكل أسرع، وقد يدعم برامج خسارة الوزن عند استخدامه باعتدال.

2. تسكين الآلام

مادة الكابسيسين تُستخدم في تصنيع كريمات موضعية لتخفيف آلام العضلات والمفاصل، لأنها تعمل على تقليل إشارات الألم المرسلة إلى الدماغ.

3. تقوية جهاز المناعة

الفلفل الحار يحتوي على فيتامين C بنسب عالية، وهو فيتامين أساسي لتقوية المناعة ومكافحة الالتهابات.

4. تحسين صحة القلب

يساعد الفلفل الحار على تقليل مستويات الكوليسترول السيئ، وتحسين الدورة الدموية، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

5. الوقاية من السرطان

تشير بعض الأبحاث إلى أن “الكابسيسين” قد يساهم في إبطاء نمو الخلايا السرطانية، خصوصًا في حالات سرطان البروستاتا والقولون.

6. تحسين الهضم

رغم ما يُعتقد، إلا أن الفلفل الحار يمكن أن يُحفز إنتاج العصارات الهضمية ويحسن الهضم إذا تم استهلاكه بكميات معتدلة.

7. مضاد طبيعي للبكتيريا

يمتلك خصائص مضادة للبكتيريا، مما يجعله مفيدًا في مقاومة بعض أنواع العدوى، وخاصة في الأمعاء
 
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