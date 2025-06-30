التغذية الصحية في الطقس الحار.. ماذا نأكل وما الذي يجب تجنّبه؟

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مع ارتفاع درجات الحرارة، ينصح خبراء التغذية بتعديل لتخفيف العبء عن الجسم وتجنّب الشعور بالخمول. وأوضحت الدكتورة بيرناتسكايا أن الجسم في الطقس الحار يبطئ عملية الأيض لتجنّب ارتفاع درجة الحرارة، ما يقلل الشهية ويجعل الأطعمة الدسمة تبدو ثقيلة وغير مرغوبة.وتوصي الطبيبة باعتماد أطعمة خفيفة مثل الفواكه، الخضروات، السلطات الغنية بالبروتين الخفيف كالدجاج أو الأسماك، مع صلصات خفيفة مثل زيت أو عصير الليمون، بدلاً من المايونيز والصوصات الدهنية.أما المشروبات، فتُعتبر المياه الخيار الأساسي بمعدل لا يقل عن 1.5 إلى 2 لتر يومياً، مع تجنّب المياه المثلجة والمشروبات والعصائر المحلّاة، مقابل الاعتماد على الماء المُنكّه بالليمون أو الخيار، والشاي الأخضر والعصائر الطازجة المخفّفة.وتشدد بيرناتسكايا على أهمية الاعتدال والاختيار الذكي للأطعمة والمشروبات في الصيف، لتأمين الترطيب والطاقة دون إرهاق الجهاز الهضمي. (روسيا اليوم)