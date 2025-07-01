Advertisement

صحة

هذا ما يفعله تغيير عادات النوم بنشاطكم في اليوم التالي

Lebanon 24
01-07-2025 | 04:01
A-
A+
Doc-P-1385152-638869646887312891.jpg
Doc-P-1385152-638869646887312891.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وجدت دراسة، استندت إلى بيانات 6 ملايين ليلة، أن الذهاب إلى الفراش مبكراً عن المعتاد قد يساعد على تحسين النشاط البدني في اليوم التالي.

وبحثت الدراسة التي أجرتها جامعة موناش الأسترالية، في كيفية ارتباط عادات النوم النموذجية والتقلبات الليلية في النوم بمستويات النشاط البدني المتوسط إلى الشديد، في اليوم التالي.
Advertisement

وارتدى ما يقرب من 20 ألف مشارك جهازاً حيوياً معتمداً هو (WHOOP) لمراقبة النوم والنشاط، لمدة عام، ما أسفر عن جمع ما يقرب من 6 ملايين ليلة من البيانات.

وفي المتوسط، كان الأشخاص الذين ذهبوا إلى الفراش مبكراً أكثر نشاطاً بدنياً. 

وسجّل من لديهم وقت نوم نموذجي للنوم، حوالي الساعة 9 مساءً، حوالي 30 دقيقة إضافية من النشاط البدني المتوسط إلى الشديد كل يوم مقارنةً بمن ظلوا مستيقظين بانتظام حتى الساعة 1 صباحاً.

ووفق "مديكال إكسبريس"، حتى بالمقارنة مع من اعتادوا الذهاب إلى الفراش الساعة 11 مساءً (متوسط وقت النوم للعينة بأكملها)، سجل من ناموا الساعة 9 مساءً ما يقرب من 15 دقيقة إضافية من النشاط البدني اليومي المتوسط إلى القوي.

وقال الباحث الرئيسي الدكتور جوش ليوتا: "النتائج تشير إلى أن الذين ينامون في وقت متأخر قد يكونون في وضع غير مواتٍ في ظل جداول العمل التقليدية".

وأضاف "قد تتعارض روتينات العمل الاعتيادية من 9 صباحاً إلى 5 مساءً مع تفضيلات النوم الطبيعية لمن ينامون مساءً، ما يؤدي إلى اضطراب التوقيت الاجتماعي، وضعف جودة النوم، وزيادة النعاس أثناء النهار - وكلها عوامل تقلل من الدافع، وفرصة ممارسة النشاط البدني في اليوم التالي".

والأهم من ذلك، بحثت الدراسة أيضاً إمكانية تغيير هذه العلاقة بشكل فعال. 

ووجد الباحثون أنه عندما ينام الأشخاص في وقت أبكر من المعتاد، مع استمرار حصولهم على القدر المعتاد من النوم، فإنهم يسجلون أعلى مستويات النشاط البدني في اليوم التالي.
مواضيع ذات صلة
عادات يومية بسيطة تجدد نشاطك وتخلصك من الإرهاق
lebanon 24
01/07/2025 13:13:16 Lebanon 24 Lebanon 24
النوم المبكر سر الصحة والنشاط
lebanon 24
01/07/2025 13:13:16 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يؤثر "تغير المناخ" على نومنا؟ دراسة تُجيب
lebanon 24
01/07/2025 13:13:16 Lebanon 24 Lebanon 24
ماسك: إذا تم تمرير مشروع الإنفاق سنشكل "حزب أميركا" في اليوم التالي
lebanon 24
01/07/2025 13:13:16 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:15 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:49 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:24 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:35 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
00:51 | 2025-07-01
23:00 | 2025-06-30
16:00 | 2025-06-30
14:00 | 2025-06-30
10:40 | 2025-06-30
09:12 | 2025-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24