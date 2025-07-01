29
o
بيروت
30
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
29
o
بشري
29
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
ما هي المنتجات التي تسبب الانتفاخ؟
Lebanon 24
01-07-2025
|
09:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
يواجه كل شخص مشكلة الانتفاخ على الأقل مرة واحدة في حياته، وهناك أسباب عديدة لحدوثها، ولكن غالبا ما يكون السبب في التغذية.
وتحدد الدكتورة يفغينيا زاروبينا أخصائية
أمراض الجهاز الهضمي
المنتجات التي تساهم في تكوين الغازات.
Advertisement
ووفقا لها، يمكن أن يكون للمشروبات
الغازية
تأثير خطير على هذه العملية، حيث يتراكم ثاني أكسيد الكربون الذي تحتويه في الأمعاء مسببا الانتفاخ. وينطبق الأمر نفسه على الحلويات، حيث يمثل السكر وسيطا غذائيا لبكتيريا التخمير في الأمعاء. وبالتالي، كلما زادت نسبة السكر في الطعام، زاد خطر انتفاخ البطن.
وتقول: " تحتوي البقوليات - مثل الفاصوليا والبازلاء والحمص والعدس - على الكثير من الألياف النباتية. وعندما تهضم هذه الألياف بواسطة البكتيريا في الأمعاء، تطلق الغازات، ما يسبب الانتفاخ. كما تحتوي الخضراوات مثل الكرنب والبروكلي على كربوهيدرات صعبة الهضم تسبب تأثيرا مشابها".
وبالإضافة إلى ذلك، قد يعاني بعض الأشخاص من الانتفاخ بعد تناول منتجات الألبان. ويرجع ذلك إما إلى عدم تحمل اللاكتوز أو إلى حساسية تجاه البروتينات الموجودة في الحليب. كما أن الإفراط في تناول الأطعمة البروتينية يؤدي إلى تنشيط عملية التعفن في الأمعاء التي يصاحبها تكون الغازات، وبالتالي الانتفاخ.
وتشير الطبيبة، إلى أن مضغ العلكة التي تحتوي على بدائل السكر مثل السوربيتول والإكسيليتول تمتص بشكل سيئ، وقد تسبب التخمر. كما يبتلع الشخص أثناء المضغ الهواء، ما يزيد من الشعور بالانتفاخ. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
5 مشروبات تساعدك على التخلص من الانتفاخ
Lebanon 24
5 مشروبات تساعدك على التخلص من الانتفاخ
01/07/2025 19:40:39
01/07/2025 19:40:39
Lebanon 24
Lebanon 24
منها الانتفاخ.. مخاطر إعادة تسخين الشاي
Lebanon 24
منها الانتفاخ.. مخاطر إعادة تسخين الشاي
01/07/2025 19:40:39
01/07/2025 19:40:39
Lebanon 24
Lebanon 24
منتجات غير متوقعة تحسن جودة النوم.. ما هي؟
Lebanon 24
منتجات غير متوقعة تحسن جودة النوم.. ما هي؟
01/07/2025 19:40:39
01/07/2025 19:40:39
Lebanon 24
Lebanon 24
عوامل غير متوقعة تسبب برودة المناخ.. ما هي؟
Lebanon 24
عوامل غير متوقعة تسبب برودة المناخ.. ما هي؟
01/07/2025 19:40:39
01/07/2025 19:40:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
سحب مكملات حديد شائعة من الأسواق الأميركية.. ما السبب؟
Lebanon 24
سحب مكملات حديد شائعة من الأسواق الأميركية.. ما السبب؟
10:30 | 2025-07-01
01/07/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هوس ياباني جديد بديل لمشروب الماتشا.. ما هو هوجيتشا؟
Lebanon 24
هوس ياباني جديد بديل لمشروب الماتشا.. ما هو هوجيتشا؟
06:59 | 2025-07-01
01/07/2025 06:59:47
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما يفعله تغيير عادات النوم بنشاطكم في اليوم التالي
Lebanon 24
هذا ما يفعله تغيير عادات النوم بنشاطكم في اليوم التالي
04:01 | 2025-07-01
01/07/2025 04:01:34
Lebanon 24
Lebanon 24
للكبد.. فوائد مهمة جداً للشاي الأخضر
Lebanon 24
للكبد.. فوائد مهمة جداً للشاي الأخضر
00:51 | 2025-07-01
01/07/2025 12:51:46
Lebanon 24
Lebanon 24
شاي مضاد للتجاعيد.. 5 أنواع تعيد للبشرة شبابها بشكل طبيعي
Lebanon 24
شاي مضاد للتجاعيد.. 5 أنواع تعيد للبشرة شبابها بشكل طبيعي
23:00 | 2025-06-30
30/06/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
من مصرف لبنان.. خبرٌ إيجابي بـ"الدولار"
Lebanon 24
من مصرف لبنان.. خبرٌ إيجابي بـ"الدولار"
14:15 | 2025-06-30
30/06/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف كاتبة عدل
Lebanon 24
توقيف كاتبة عدل
09:58 | 2025-07-01
01/07/2025 09:58:52
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة من لبنان في تقرير إسرائيليّ.. هذا ما كشفه عن "حزب الله"
Lebanon 24
صورة من لبنان في تقرير إسرائيليّ.. هذا ما كشفه عن "حزب الله"
14:00 | 2025-06-30
30/06/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمر غريب يحصل في البحر المتوسط.. قبطان عربي يكشف معلومات خطيرة (فيديو)
Lebanon 24
أمر غريب يحصل في البحر المتوسط.. قبطان عربي يكشف معلومات خطيرة (فيديو)
04:15 | 2025-07-01
01/07/2025 04:15:02
Lebanon 24
Lebanon 24
خسرت الكثير من وزنها... ممثلة شهيرة تستعرض رشاقتها بإطلالة رياضية (فيديو)
Lebanon 24
خسرت الكثير من وزنها... ممثلة شهيرة تستعرض رشاقتها بإطلالة رياضية (فيديو)
14:09 | 2025-06-30
30/06/2025 02:09:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
10:30 | 2025-07-01
سحب مكملات حديد شائعة من الأسواق الأميركية.. ما السبب؟
06:59 | 2025-07-01
هوس ياباني جديد بديل لمشروب الماتشا.. ما هو هوجيتشا؟
04:01 | 2025-07-01
هذا ما يفعله تغيير عادات النوم بنشاطكم في اليوم التالي
00:51 | 2025-07-01
للكبد.. فوائد مهمة جداً للشاي الأخضر
23:00 | 2025-06-30
شاي مضاد للتجاعيد.. 5 أنواع تعيد للبشرة شبابها بشكل طبيعي
16:00 | 2025-06-30
دراسة تكشف: الجبن قبل النوم قد يحوّل لياليك إلى كوابيس!
فيديو
للمرة الاولى... ميريام فارس تتحدث عن الامومة وهذا ما قالته
Lebanon 24
للمرة الاولى... ميريام فارس تتحدث عن الامومة وهذا ما قالته
01:37 | 2025-07-01
01/07/2025 19:40:39
Lebanon 24
Lebanon 24
سامسونغ تُطلق Galaxy M36... وتعليقات سلبية تُحرج الشركة على يوتيوب (فيديو)
Lebanon 24
سامسونغ تُطلق Galaxy M36... وتعليقات سلبية تُحرج الشركة على يوتيوب (فيديو)
10:55 | 2025-06-30
01/07/2025 19:40:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مُرتدية روب الاستحمام فقط.. فنانة شهيرة تُفاجئ جمهورها بإطلالتها على المسرح! (فيديو)
Lebanon 24
مُرتدية روب الاستحمام فقط.. فنانة شهيرة تُفاجئ جمهورها بإطلالتها على المسرح! (فيديو)
03:05 | 2025-06-30
01/07/2025 19:40:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24