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صحة

لماذا يجب أن تكون البطاطا جزءًا من نظامك الغذائي؟

Lebanon 24
01-07-2025 | 15:30
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تُعد البطاطا من أكثر الخضراوات استهلاكًا في العالم، وتتميّز بأنها متعددة الاستخدامات، سواء كانت مسلوقة، مشوية، أو مقلية. وبالإضافة إلى طعمها اللذيذ، فإن البطاطا تحمل العديد من الفوائد الصحية والغذائية التي قد يجهلها الكثيرون.
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1. مصدر غني بالطاقة

البطاطا غنية بالكربوهيدرات، وهي مصدر أساسي للطاقة في الجسم. لذلك، تُعتبر خيارًا ممتازًا للرياضيين أو من يحتاجون لطاقة مستمرة خلال اليوم.

2. غنية بالفيتامينات والمعادن

تحتوي البطاطا على العديد من الفيتامينات مثل:
• فيتامين C: يقوي المناعة ويحافظ على صحة الجلد.
• فيتامين B6: مهم لوظائف الدماغ والجهاز العصبي.
• البوتاسيوم: يساهم في خفض ضغط الدم ويحافظ على صحة القلب.

3. مفيدة للهضم

البطاطا المسلوقة تحتوي على ألياف غذائية تساعد في تحسين عملية الهضم، وتمنع الإمساك، وتعزز صحة الجهاز الهضمي.

4. تقوية المناعة

بفضل محتواها من فيتامين C ومضادات الأكسدة، تساهم البطاطا في تعزيز جهاز المناعة ومحاربة الالتهابات.

5. دعم صحة القلب

الألياف، البوتاسيوم، ومضادات الأكسدة الموجودة في البطاطا تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار، مما يدعم صحة القلب ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

6. تحسين وظائف الدماغ

البطاطا تحتوي على الحديد والمغنيسيوم وفيتامين B6، وهي عناصر مهمة لتحسين التركيز والوظائف العقلية.

7. خالية من الدهون والكوليسترول

عند تناولها بطريقة صحية (مثل السلق أو الشوي)، فإن البطاطا لا تحتوي على دهون أو كوليسترول، مما يجعلها خيارًا مناسبًا للأنظمة الغذائية الصحية.
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