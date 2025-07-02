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صحة

إليكم أنواع الملفوف المفيدة لعلاج أمراض النساء

Lebanon 24
02-07-2025 | 00:09
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كشف الأطباء عن أنواع الملفوف (الكرنب) التي تساعد في علاج اعتلال الثدي الكيسي الليفي، ولماذا يعد البروكلي الخيار الأمثل لصحة المرأة.
 
ووفقا للأطباء، يحدث اعتلال الثدي الكيسي الليفي بسبب زيادة هرمون الإستروجين "الضار" - 16-ألفا-هيدروكسي إسترون، الذي يسبب تكثيف أنسجة الثدي. الهدف من العلاج هو تحقيق توازن بين هرموني الإستروجين "الضار" و"النافع" (2-هيدروكسي إسترون).
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ويعتبر البروكلي الخيار الأمثل بين أنواع الملفوف الأخرى، لأنه يحتوي على أعلى كمية من الإندول-3-كاربينول، الذي ينظم مستوى الإستروجين ويساعد على إزالة المركبات الضارة. وبالطبع أنواع أخرى من الملفوف مفيدة أيضا. فمثلا يخفف القرنبيط الالتهاب بفضل مضادات الأكسدة، والملفوف الأحمر يحمي الخلايا بفضل الأنثوسيانين، والملفوف الأبيض له تأثير مضاد للتكاثر، وبراعم بروكسل غنية بالألياف وفيتامين С.

ويشير الأطباء إلى أنه للحصول على ما يكفي من الإندول-3-كاربينول، يجب تناول 500 غرام من الملفوف يوميا. ولكن هذا غير ضروري لأن هناك منتجات تحتوي على الإندول-3-كاربينول بالتركيز المناسب، مثل كبسولات ديندوليلميثان (DIM) التي تزيد من هرمون الإستروجين الجيد ولا تحفز نمو الأنسجة، وتخفض مستوى الإستروجين السيء الذي يحفز نشوء الأكياس والعقد الليفية. (روسيا اليوم)
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