Advertisement

صحة

البقدونس… نبتة صغيرة بفوائد كبيرة

Lebanon 24
02-07-2025 | 09:30
A-
A+

Doc-P-1385787-638870705678750037.jpg
Doc-P-1385787-638870705678750037.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
البقدونس من الأعشاب الخضراء الشهيرة التي تُستخدم كثيرًا في المطبخ العربي والعالمي. لا يقتصر دوره على إضافة نكهة طيبة للطعام، بل يُعد من النباتات المفيدة جدًا للصحة لما يحتويه من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة.
Advertisement

1. غني بالفيتامينات والمعادن

البقدونس يحتوي على كميات عالية من:
• فيتامين C: يُعزز المناعة ويحارب الالتهابات.
• فيتامين K: مهم لصحة العظام وتجلّط الدم.
• الحديد: يساعد في الوقاية من فقر الدم.
• فيتامين A: ضروري لصحة العيون والبشرة.

2. مدر طبيعي للبول

يساعد البقدونس في التخلص من السوائل الزائدة في الجسم، لذلك يُستخدم أحيانًا لتخفيف التورّم أو خفض ضغط الدم الخفيف.

3. يحسن الهضم

تناول البقدونس قد يساعد في تهدئة اضطرابات المعدة وتحسين عملية الهضم، خاصة عند تناوله بعد الوجبات.

4. ينقّي الجسم من السموم

يُعتبر البقدونس من النباتات التي تساهم في دعم الكلى وتنقيتها من الفضلات، كما يعزز صحة الكبد.

5. يعزز صحة القلب

البقدونس غني بمركبات مضادة للأكسدة مثل الفلافونويدات، التي تساهم في تقليل الالتهابات وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

6. يُنعش النفس

مضغ أوراق البقدونس الطازجة يُنعش رائحة الفم بشكل طبيعي، لذا يُستخدم أحيانًا كبديل مؤقت لمعجون الأسنان أو العلكة.

7. مفيد للبشرة والشعر

بفضل محتواه من الفيتامينات والمعادن، يُساهم البقدونس في تغذية البشرة والشعر، وقد يُستخدم موضعيًا في بعض الوصفات الطبيعية.
مواضيع ذات صلة
التفاح.. ثمرة صغيرة بفوائد صحية كبيرة
lebanon 24
02/07/2025 19:38:30 Lebanon 24 Lebanon 24
فوائد البقدونس الصحية.. تعرف عليها
lebanon 24
02/07/2025 19:38:30 Lebanon 24 Lebanon 24
فوائد مذهلة للبقدونس قد لا تعرفها
lebanon 24
02/07/2025 19:38:30 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: الدولة بدأت في تحقيق بعض الإنجازات بخطوات صغيرة ولكن بعزم كبير
lebanon 24
02/07/2025 19:38:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2025-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:54 | 2025-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:07 | 2025-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:29 | 2025-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:40 | 2025-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
12:00 | 2025-07-02
07:33 | 2025-07-02
05:30 | 2025-07-02
03:44 | 2025-07-02
02:44 | 2025-07-02
00:09 | 2025-07-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24