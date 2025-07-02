28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
28
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
35
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
البقدونس… نبتة صغيرة بفوائد كبيرة
Lebanon 24
02-07-2025
|
09:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
البقدونس من الأعشاب الخضراء الشهيرة التي تُستخدم كثيرًا في المطبخ العربي والعالمي. لا يقتصر دوره على إضافة نكهة طيبة للطعام، بل يُعد من النباتات المفيدة جدًا للصحة لما يحتويه من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة.
Advertisement
1. غني بالفيتامينات والمعادن
البقدونس يحتوي على كميات عالية من:
• فيتامين C: يُعزز المناعة ويحارب الالتهابات.
• فيتامين K: مهم لصحة العظام وتجلّط
الدم
.
• الحديد: يساعد في الوقاية من فقر الدم.
• فيتامين A: ضروري لصحة العيون والبشرة.
2. مدر طبيعي للبول
يساعد البقدونس في التخلص من السوائل الزائدة في الجسم، لذلك يُستخدم أحيانًا لتخفيف التورّم أو خفض ضغط الدم الخفيف.
3. يحسن الهضم
تناول البقدونس قد يساعد في تهدئة اضطرابات المعدة وتحسين عملية الهضم، خاصة عند تناوله بعد الوجبات.
4. ينقّي الجسم من السموم
يُعتبر البقدونس من النباتات التي تساهم في دعم الكلى وتنقيتها من الفضلات، كما يعزز صحة الكبد.
5. يعزز صحة القلب
البقدونس غني بمركبات مضادة للأكسدة مثل الفلافونويدات، التي تساهم في تقليل الالتهابات وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.
6. يُنعش النفس
مضغ أوراق البقدونس الطازجة يُنعش رائحة الفم بشكل طبيعي، لذا يُستخدم أحيانًا كبديل مؤقت لمعجون الأسنان أو العلكة.
7. مفيد للبشرة والشعر
بفضل محتواه من الفيتامينات والمعادن، يُساهم البقدونس في تغذية البشرة والشعر، وقد يُستخدم موضعيًا في بعض الوصفات الطبيعية.
مواضيع ذات صلة
التفاح.. ثمرة صغيرة بفوائد صحية كبيرة
Lebanon 24
التفاح.. ثمرة صغيرة بفوائد صحية كبيرة
02/07/2025 19:38:30
02/07/2025 19:38:30
Lebanon 24
Lebanon 24
فوائد البقدونس الصحية.. تعرف عليها
Lebanon 24
فوائد البقدونس الصحية.. تعرف عليها
02/07/2025 19:38:30
02/07/2025 19:38:30
Lebanon 24
Lebanon 24
فوائد مذهلة للبقدونس قد لا تعرفها
Lebanon 24
فوائد مذهلة للبقدونس قد لا تعرفها
02/07/2025 19:38:30
02/07/2025 19:38:30
Lebanon 24
Lebanon 24
عون: الدولة بدأت في تحقيق بعض الإنجازات بخطوات صغيرة ولكن بعزم كبير
Lebanon 24
عون: الدولة بدأت في تحقيق بعض الإنجازات بخطوات صغيرة ولكن بعزم كبير
02/07/2025 19:38:30
02/07/2025 19:38:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الاستحمام في الصيف… مفيد ولكن باعتدال
Lebanon 24
الاستحمام في الصيف… مفيد ولكن باعتدال
12:00 | 2025-07-02
02/07/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمراض خطيرة تسبب النعاس نهارا.. فما هي؟
Lebanon 24
أمراض خطيرة تسبب النعاس نهارا.. فما هي؟
07:33 | 2025-07-02
02/07/2025 07:33:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مرض شائع عالميًا.. دراسة جديدة تكشف طريقة علاجه
Lebanon 24
مرض شائع عالميًا.. دراسة جديدة تكشف طريقة علاجه
05:30 | 2025-07-02
02/07/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يسبب تناول الجبن في المساء الكوابيس؟
Lebanon 24
هل يسبب تناول الجبن في المساء الكوابيس؟
03:44 | 2025-07-02
02/07/2025 03:44:06
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف يغير تسريع الفيديوهات طريقة عمل أدمغتنا؟.. دراسة تكشف
Lebanon 24
كيف يغير تسريع الفيديوهات طريقة عمل أدمغتنا؟.. دراسة تكشف
02:44 | 2025-07-02
02/07/2025 02:44:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لم تنجح محاولات إنقاذه.. وفاة مُفاجئة لفنان شهير بعد تعرضه لوعكة طارئة وهذا ما كتبه قبل ساعتين من رحيله (صورة)
Lebanon 24
لم تنجح محاولات إنقاذه.. وفاة مُفاجئة لفنان شهير بعد تعرضه لوعكة طارئة وهذا ما كتبه قبل ساعتين من رحيله (صورة)
01:00 | 2025-07-02
02/07/2025 01:00:34
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار عاجل... فرنسا تُغلق المدارس وبرج إيفل
Lebanon 24
قرار عاجل... فرنسا تُغلق المدارس وبرج إيفل
05:54 | 2025-07-02
02/07/2025 05:54:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خلعها الحجاب.. فنانة لبنانية مُعتزلة تُفاجئ الجمهور بإطلالتها الأخيرة (صور)
Lebanon 24
بعد خلعها الحجاب.. فنانة لبنانية مُعتزلة تُفاجئ الجمهور بإطلالتها الأخيرة (صور)
14:07 | 2025-07-01
01/07/2025 02:07:50
Lebanon 24
Lebanon 24
صوت قويّ سُمِعَ في الضاحية الجنوبية... هذه طبيعته
Lebanon 24
صوت قويّ سُمِعَ في الضاحية الجنوبية... هذه طبيعته
07:29 | 2025-07-02
02/07/2025 07:29:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تداول أخبار عن حصول تسونامي في البحر المتوسط... توضيح مهمّ من الأب إيلي خنيصر
Lebanon 24
بعد تداول أخبار عن حصول تسونامي في البحر المتوسط... توضيح مهمّ من الأب إيلي خنيصر
06:40 | 2025-07-02
02/07/2025 06:40:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
12:00 | 2025-07-02
الاستحمام في الصيف… مفيد ولكن باعتدال
07:33 | 2025-07-02
أمراض خطيرة تسبب النعاس نهارا.. فما هي؟
05:30 | 2025-07-02
مرض شائع عالميًا.. دراسة جديدة تكشف طريقة علاجه
03:44 | 2025-07-02
هل يسبب تناول الجبن في المساء الكوابيس؟
02:44 | 2025-07-02
كيف يغير تسريع الفيديوهات طريقة عمل أدمغتنا؟.. دراسة تكشف
00:09 | 2025-07-02
إليكم أنواع الملفوف المفيدة لعلاج أمراض النساء
فيديو
للمرة الاولى... ميريام فارس تتحدث عن الامومة وهذا ما قالته
Lebanon 24
للمرة الاولى... ميريام فارس تتحدث عن الامومة وهذا ما قالته
01:37 | 2025-07-01
02/07/2025 19:38:30
Lebanon 24
Lebanon 24
سامسونغ تُطلق Galaxy M36... وتعليقات سلبية تُحرج الشركة على يوتيوب (فيديو)
Lebanon 24
سامسونغ تُطلق Galaxy M36... وتعليقات سلبية تُحرج الشركة على يوتيوب (فيديو)
10:55 | 2025-06-30
02/07/2025 19:38:30
Lebanon 24
Lebanon 24
مُرتدية روب الاستحمام فقط.. فنانة شهيرة تُفاجئ جمهورها بإطلالتها على المسرح! (فيديو)
Lebanon 24
مُرتدية روب الاستحمام فقط.. فنانة شهيرة تُفاجئ جمهورها بإطلالتها على المسرح! (فيديو)
03:05 | 2025-06-30
02/07/2025 19:38:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24