البقدونس… نبتة صغيرة بفوائد كبيرة

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• فيتامين C: يُعزز المناعة ويحارب الالتهابات.

• فيتامين K: مهم لصحة العظام وتجلّط .

• الحديد: يساعد في الوقاية من فقر الدم.

• فيتامين A: ضروري لصحة العيون والبشرة.

البقدونس من الأعشاب الخضراء الشهيرة التي تُستخدم كثيرًا في المطبخ العربي والعالمي. لا يقتصر دوره على إضافة نكهة طيبة للطعام، بل يُعد من النباتات المفيدة جدًا للصحة لما يحتويه من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة.1. غني بالفيتامينات والمعادنالبقدونس يحتوي على كميات عالية من:2. مدر طبيعي للبوليساعد البقدونس في التخلص من السوائل الزائدة في الجسم، لذلك يُستخدم أحيانًا لتخفيف التورّم أو خفض ضغط الدم الخفيف.3. يحسن الهضمتناول البقدونس قد يساعد في تهدئة اضطرابات المعدة وتحسين عملية الهضم، خاصة عند تناوله بعد الوجبات.4. ينقّي الجسم من السموميُعتبر البقدونس من النباتات التي تساهم في دعم الكلى وتنقيتها من الفضلات، كما يعزز صحة الكبد.5. يعزز صحة القلبالبقدونس غني بمركبات مضادة للأكسدة مثل الفلافونويدات، التي تساهم في تقليل الالتهابات وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.6. يُنعش النفسمضغ أوراق البقدونس الطازجة يُنعش رائحة الفم بشكل طبيعي، لذا يُستخدم أحيانًا كبديل مؤقت لمعجون الأسنان أو العلكة.7. مفيد للبشرة والشعربفضل محتواه من الفيتامينات والمعادن، يُساهم البقدونس في تغذية البشرة والشعر، وقد يُستخدم موضعيًا في بعض الوصفات الطبيعية.