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صحة
الاستحمام في الصيف… مفيد ولكن باعتدال
Lebanon 24
02-07-2025
|
12:00
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مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يصبح الاستحمام عادة يومية لدى كثيرين، لكن السؤال الذي يطرح نفسه: كم مرة يجب أن نستحم في الصيف للحفاظ على النظافة دون الإضرار بالبشرة؟
التوصية العامة:
• يُنصح بالاستحمام مرة واحدة يوميًا في الصيف لمعظم الناس، خاصةً بعد التعرّق أو النشاط البدني.
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•
إذا كنت
تتعرض للحرّ الشديد أو تمارس الرياضة، يمكن الاستحمام مرتين في اليوم، شرط استخدام الماء الفاتر وصابون لطيف.
لماذا الاستحمام مهم في الصيف؟
• يُزيل العرق والأوساخ والبكتيريا.
• يُقلل من فرص ظهور الحبوب أو الطفح الجلدي.
• يُنعش الجسم ويُحسن المزاج.
الاستحمام المفرط (أكثر من مرتين يوميًا) قد يُسبب:
• جفاف البشرة.
• إزالة الزيوت الطبيعية التي تحمي الجلد.
• تهيّج الجلد أو الحكة، خاصة عند استخدام صابون قوي أو ماء ساخن.
نصائح للاستحمام الصحي في الصيف:
• استخدم ماءً فاترًا، لا ساخنًا.
• اختر صابونًا مرطبًا أو لطيفًا على البشرة.
• جفف الجلد بلطف، ثم ضع مرطبًا إذا كانت بشرتك تميل للجفاف.
• لا حاجة لغسل الشعر بالشامبو يوميًا إلا إذا كان دهنيًا جدًا.
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