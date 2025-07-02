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صحة

الاستحمام في الصيف… مفيد ولكن باعتدال

Lebanon 24
02-07-2025 | 12:00
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مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يصبح الاستحمام عادة يومية لدى كثيرين، لكن السؤال الذي يطرح نفسه: كم مرة يجب أن نستحم في الصيف للحفاظ على النظافة دون الإضرار بالبشرة؟

التوصية العامة:
• يُنصح بالاستحمام مرة واحدة يوميًا في الصيف لمعظم الناس، خاصةً بعد التعرّق أو النشاط البدني.
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إذا كنت تتعرض للحرّ الشديد أو تمارس الرياضة، يمكن الاستحمام مرتين في اليوم، شرط استخدام الماء الفاتر وصابون لطيف.

لماذا الاستحمام مهم في الصيف؟
• يُزيل العرق والأوساخ والبكتيريا.
• يُقلل من فرص ظهور الحبوب أو الطفح الجلدي.
• يُنعش الجسم ويُحسن المزاج.

الاستحمام المفرط (أكثر من مرتين يوميًا) قد يُسبب:
• جفاف البشرة.
• إزالة الزيوت الطبيعية التي تحمي الجلد.
• تهيّج الجلد أو الحكة، خاصة عند استخدام صابون قوي أو ماء ساخن.

نصائح للاستحمام الصحي في الصيف:
• استخدم ماءً فاترًا، لا ساخنًا.
• اختر صابونًا مرطبًا أو لطيفًا على البشرة.
• جفف الجلد بلطف، ثم ضع مرطبًا إذا كانت بشرتك تميل للجفاف.
• لا حاجة لغسل الشعر بالشامبو يوميًا إلا إذا كان دهنيًا جدًا.
 
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