الاستحمام في الصيف… مفيد ولكن باعتدال

• يُنصح بالاستحمام مرة واحدة يوميًا في الصيف لمعظم الناس، خاصةً بعد التعرّق أو النشاط البدني.

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• تتعرض للحرّ الشديد أو تمارس الرياضة، يمكن الاستحمام مرتين في اليوم، شرط استخدام الماء الفاتر وصابون لطيف.

• يُزيل العرق والأوساخ والبكتيريا.

• يُقلل من فرص ظهور الحبوب أو الطفح الجلدي.

• يُنعش الجسم ويُحسن المزاج.

• جفاف البشرة.

• إزالة الزيوت الطبيعية التي تحمي الجلد.

• تهيّج الجلد أو الحكة، خاصة عند استخدام صابون قوي أو ماء ساخن.

• استخدم ماءً فاترًا، لا ساخنًا.

• اختر صابونًا مرطبًا أو لطيفًا على البشرة.

• جفف الجلد بلطف، ثم ضع مرطبًا إذا كانت بشرتك تميل للجفاف.

• لا حاجة لغسل الشعر بالشامبو يوميًا إلا إذا كان دهنيًا جدًا.

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يصبح الاستحمام عادة يومية لدى كثيرين، لكن السؤال الذي يطرح نفسه: كم مرة يجب أن نستحم في الصيف للحفاظ على النظافة دون الإضرار بالبشرة؟التوصية العامة:لماذا الاستحمام مهم في الصيف؟الاستحمام المفرط (أكثر من مرتين يوميًا) قد يُسبب:نصائح للاستحمام الصحي في الصيف: