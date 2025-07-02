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صحة

فوائد مذهلة لحبوب الذرة على صحتك

Lebanon 24
02-07-2025 | 15:00
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الذرة من أكثر الحبوب استهلاكًا حول العالم، وتُعد غذاءً رئيسيًا في الكثير من الثقافات. سواء كانت مسلوقة، مشوية، أو على شكل طحين، فإن الذرة تقدم مجموعة واسعة من الفوائد الصحية والغذائية.
1. مصدر غني بالألياف
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الذرة تحتوي على نسبة عالية من الألياف، ما يساعد على:
• تحسين الهضم.
• الوقاية من الإمساك.
• الشعور بالشبع لفترة أطول.

2. غنية بالفيتامينات والمعادن

الذرة تحتوي على عدة عناصر غذائية مفيدة، أبرزها:
• فيتامين B1 وB9 (الفولات): ضروريان للطاقة وصحة الدماغ.
• المغنيسيوم والبوتاسيوم: يساهمان في دعم عضلة القلب وتنظيم ضغط الدم.

3. مصدر جيد لمضادات الأكسدة

الذرة تحتوي على مركبات مثل اللوتين والزياكسانثين، وهي مضادات أكسدة تساعد على:
• حماية العين من التلف.
• تقليل خطر الإصابة بأمراض الشيخوخة البصرية.

4. تدعم صحة القلب

الألياف ومضادات الأكسدة الموجودة في الذرة تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار، ما يساهم في تعزيز صحة القلب.

5. خالية من الغلوتين طبيعيًا

الذرة خيار ممتاز للأشخاص الذين يعانون من حساسية الغلوتين (السيلياك)، ويمكن استخدامها كبديل للقمح في العديد من الوصفات.

6. تمنح طاقة عالية

لأنها غنية بالكربوهيدرات الصحية، تُعد الذرة مصدرًا ممتازًا للطاقة، خاصة للرياضيين أو لمن يحتاجون إلى طاقة إضافية خلال اليوم.
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