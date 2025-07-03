إليكم فوائد ومخاطر ثمار التوت

أوضح عالم الأحياء نابولوف، الأستاذ المشارك في في جامعة التعليم الروسية، خصائص ثمار التوت المفيدة والمخاطر التي يمكن أن يسببها.

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ووفقا له، يتميز التوت بتركيبة قيمة، ولكنه يتطلب عناية دقيقة، لأنه يمكن أن يسبب التسمم.وقال: "يحتوي التوت على مجموعة متكاملة من فيتامينات مجموعة فيتامين В، К، А، بالإضافة إلى عناصر دقيقة مهمة كالبوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد ومضادات الأكسدة".وأكد أن تناول ثمار التوت باعتدال لن يشكل أي خطورة على الصحة. ولكن وفقا له، قد يشكل التوت خطورة عند تناوله على معدة فارغة تحت أي ظرف من الظروف، حيث قد يسبب تسمما مصحوبا بأعراض الغثيان والتقيؤ والإسهال. كما ينبغي على من يعاني من الحساسية توخي الحذر عند تناول التوت، لأنه يحتوي على الليكوبين ومواد أخرى مسببة للحساسية، ما قد يسبب ردود فعل تحسسية تصل إلى وذمة كوينكي.وأوصى العالم بالالتزام بتناول الكمية اليومية الموصى بها. (روسيا اليوم)