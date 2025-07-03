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صحة

إليكم فوائد ومخاطر ثمار التوت

Lebanon 24
03-07-2025 | 00:00
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أوضح عالم الأحياء فيتالي نابولوف، الأستاذ المشارك في قسم الأحياء العامة والبيئة الحيوية في جامعة التعليم الروسية، خصائص ثمار التوت المفيدة والمخاطر التي يمكن أن يسببها.
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ووفقا له، يتميز التوت بتركيبة قيمة، ولكنه يتطلب عناية دقيقة، لأنه يمكن أن يسبب التسمم.

وقال: "يحتوي التوت على مجموعة متكاملة من فيتامينات مجموعة فيتامين В، К، А، بالإضافة إلى عناصر دقيقة مهمة كالبوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد ومضادات الأكسدة".

وأكد أن تناول ثمار التوت باعتدال لن يشكل أي خطورة على الصحة. ولكن وفقا له، قد يشكل التوت خطورة عند تناوله على معدة فارغة تحت أي ظرف من الظروف، حيث قد يسبب تسمما مصحوبا بأعراض الغثيان والتقيؤ والإسهال. كما ينبغي على من يعاني من الحساسية توخي الحذر عند تناول التوت، لأنه يحتوي على الليكوبين ومواد أخرى مسببة للحساسية، ما قد يسبب ردود فعل تحسسية تصل إلى وذمة كوينكي.

وأوصى العالم بالالتزام بتناول الكمية اليومية الموصى بها. (روسيا اليوم) 
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