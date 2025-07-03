القرنبيط.. غذاء بسيط بفوائد عظيمة

يُعدّ القرنبيط من الخضروات الصليبية
الغنية بالعناصر الغذائية، وهو من أكثر الأطعمة فائدة للصحة بفضل احتوائه على مجموعة واسعة من الفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية المفيدة.
1. غني بالفيتامينات والمعادن
يحتوي القرنبيط على فيتامين C، الذي يعزّز جهاز المناعة، بالإضافة إلى فيتامين K الضروري لصحة العظام، وعدد من فيتامينات B مثل B6 وB9 (الفولات) المهمة لصحة الدماغ والخلايا.
2. يساعد في الهضم
بفضل غناه بالألياف، يساعد القرنبيط على تحسين عملية الهضم وتنظيم حركة الأمعاء، مما يقلل من مشاكل الإمساك ويعزّز صحة الجهاز الهضمي.
3. مفيد للقلب
يسهم تناول القرنبيط بانتظام في خفض ضغط الدم
ومستوى الكوليسترول
الضار، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات.
4. يحتوي على مضادات أكسدة
القرنبيط غني بمضادات الأكسدة، مثل الجلوكوزينولات والإيزوثيوسيانات، التي تساعد في تقليل الالتهابات ومكافحة الخلايا السرطانية.
5. داعم لخسارة الوزن
يُعتبر القرنبيط منخفض السعرات الحرارية، وغنيًا بالألياف والماء، مما يجعله خيارًا مثاليًا في الأنظمة الغذائية الخاصة بفقدان الوزن لأنه يعطي إحساسًا بالشبع دون إضافة سعرات كثيرة.
6. يحمي الدماغ ويحسّن الذاكرة
احتواؤه على مادة الكولين يجعله مفيدًا للدماغ، إذ تساهم هذه المادة في تحسين الذاكرة وتنمية القدرات الذهنية.