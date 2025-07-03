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صحة
الشمندر… غذاء خارق لصحة الدم والقلب والهضم
Lebanon 24
03-07-2025
|
15:00
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يُعدّ الشمندر، من الخضروات الجذرية الغنية بالعناصر الغذائية والمركّبات الطبيعية المفيدة لصحة الجسم. يتميّز بلونه الأحمر الداكن وطعمه الحلو قليلاً، ويمكن تناوله نيئاً أو مطبوخاً أو على شكل عصير. وله فوائد صحية عديدة تجعله من الأطعمة التي يُنصح بإدراجها ضمن
النظام الغذائي
المتوازن.
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أهم فوائد الشمندر:
1. يعزّز صحة القلب والأوعية الدموية:
الشمندر غني بالنترات الطبيعية التي تتحوّل في الجسم إلى أكسيد النيتريك، مما يساعد على توسعة الأوعية الدموية، وخفض ضغط
الدم
، وتحسين
الدورة
الدموية.
2. يدعم وظائف الكبد:
يحتوي الشمندر على مادة “البيتين” التي تساعد على تنظيف الكبد وتحسين أدائه في طرد السموم من الجسم.
3. يحسّن الأداء البدني:
تناول عصير الشمندر قبل التمارين الرياضية قد يُحسّن من القدرة على التحمّل، بفضل تحسين تدفّق الأوكسجين إلى العضلات.
4. يساعد على خفض الالتهابات:
يحتوي الشمندر على مضادات أكسدة ومركّبات مضادة للالتهاب، ما يساهم في الوقاية من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري.
5. يدعم الهضم وصحة الأمعاء:
الشمندر غني بالألياف الغذائية التي تساهم في تحسين حركة الأمعاء، والوقاية من الإمساك، ودعم صحة الجهاز الهضمي
بشكل عام
.
6. مفيد لصحة الدم:
يُعدّ الشمندر مصدرًا ممتازًا للحديد والفولات، ما يجعله مفيدًا في الوقاية من فقر الدم (الأنيميا) وتحسين إنتاج كريات الدم الحمراء.
7. يعزّز صحة الدماغ:
تحسين تدفّق الدم الناتج عن النترات في الشمندر قد يساهم في تعزيز وظائف الدماغ والذاكرة، خاصة مع التقدّم في العمر.
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