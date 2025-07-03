الشمندر… غذاء خارق لصحة الدم والقلب والهضم

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1. يعزّز صحة القلب والأوعية الدموية:

2. يدعم وظائف الكبد:

3. يحسّن الأداء البدني:

4. يساعد على خفض الالتهابات:

5. يدعم الهضم وصحة الأمعاء:

6. مفيد لصحة الدم:

7. يعزّز صحة الدماغ:

يُعدّ الشمندر، من الخضروات الجذرية الغنية بالعناصر الغذائية والمركّبات الطبيعية المفيدة لصحة الجسم. يتميّز بلونه الأحمر الداكن وطعمه الحلو قليلاً، ويمكن تناوله نيئاً أو مطبوخاً أو على شكل عصير. وله فوائد صحية عديدة تجعله من الأطعمة التي يُنصح بإدراجها ضمن المتوازن.أهم فوائد الشمندر:الشمندر غني بالنترات الطبيعية التي تتحوّل في الجسم إلى أكسيد النيتريك، مما يساعد على توسعة الأوعية الدموية، وخفض ضغط ، وتحسين الدموية.يحتوي الشمندر على مادة “البيتين” التي تساعد على تنظيف الكبد وتحسين أدائه في طرد السموم من الجسم.تناول عصير الشمندر قبل التمارين الرياضية قد يُحسّن من القدرة على التحمّل، بفضل تحسين تدفّق الأوكسجين إلى العضلات.يحتوي الشمندر على مضادات أكسدة ومركّبات مضادة للالتهاب، ما يساهم في الوقاية من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري.الشمندر غني بالألياف الغذائية التي تساهم في تحسين حركة الأمعاء، والوقاية من الإمساك، ودعم صحة الجهاز الهضمي .يُعدّ الشمندر مصدرًا ممتازًا للحديد والفولات، ما يجعله مفيدًا في الوقاية من فقر الدم (الأنيميا) وتحسين إنتاج كريات الدم الحمراء.تحسين تدفّق الدم الناتج عن النترات في الشمندر قد يساهم في تعزيز وظائف الدماغ والذاكرة، خاصة مع التقدّم في العمر.