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صحة
حظر الهواتف الذكية في المدارس يحسن من التركيز.. دراسة تكشف التفاصيل
Lebanon 24
05-07-2025
|
00:29
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خلصت دراسة أجريت بتكليف من الحكومة
الهولندية
إلى أن حظر الهواتف المحمولة، والأجهزة الإلكترونية الأخرى في المدارس الهولندية أدى إلى تحسين التركيز بين الطلاب.
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وذكر 75% من طلاب المدارس الثانوية التي شملتها الدراسة والبالغ عددها 317
مدرسة ثانوية
أن الحظر كان له تأثير إيجابي على تركيز الطلاب، بالإضافة إلى ذلك، لاحظ ما يقرب من ثلثي الطلاب تحسناً في المناخ الاجتماعي داخل مدارسهم، ولاحظ ثلثهم تحسناً في الأداء الأكاديمي بين الطلاب.
وقالت مارييل بول وزيرة الدولة للتعليم الابتدائي والثانوي: "إلهاء أقل وانتباه أكثر للدرس وطلاب أكثر اجتماعية.. عدم وجود المزيد من الهواتف المحمولة في الفصول الدراسية له آثار إيجابية رائعة".
بدأ تطبيق الحظر منذ الأول من كانون الثاني 2024، وينطبق أيضاً على المدارس الابتدائية.
عادة ما يبدأ الطلاب في إحضار الهواتف إلى المدرسة فقط في السنوات الأخيرة من المرحلة الابتدائية، وكشف المسح الذي صدرت نتائجه في وقت متأخر من يوم الخميس أن التأثير في هذه المرحلة ضئيل.
وتسمح معظم المدارس باستثناءات للأجهزة اللازمة للدعم الطبي، مثل أجهزة السمع المتصلة بهاتف محمول.
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