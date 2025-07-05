هل من صلة بين صحة القلب وسكري الحمل؟ دراسة جديدة تجيب

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وحثت نتائج الدراسة على مساعدة النساء اللاتي يرغبن في الحمل على تحسين الصحة القلبية قبل حدوث الإخصاب.



وفي الدراسة، حلل الباحثون بيانات المرضى التي جُمعت في الأصل من عام 1985 إلى عام 2010، خلال دراسة تطور مخاطر الشريان التاجي لدى الشباب (CARDIA).



ومن بين أكثر من 1000 امرأة شملتهن الدراسة، كان متوسط أعمارهن 28.6 عاماً، وأنجبت جميع المشاركات طفلاً واحداً على الأقل. يرتبط ضعف صحة القلب والأوعية الدموية قبل الحمل بارتفاع خطر الإصابة بسكري الحمل وتراكم الكالسيوم في الشرايين التاجية في منتصف العمر، وفق دراسة حديثة أجرتها بجامعة نورث وسترن.وحثت نتائج الدراسة على مساعدة النساء اللاتي يرغبن في الحمل على تحسين الصحة القلبية قبل حدوث الإخصاب.وفي الدراسة، حلل الباحثون بيانات المرضى التي جُمعت في الأصل من عام 1985 إلى عام 2010، خلال دراسة تطور مخاطر الشريان التاجي لدى الشباب (CARDIA).ومن بين أكثر من 1000 امرأة شملتهن الدراسة، كان متوسط أعمارهن 28.6 عاماً، وأنجبت جميع المشاركات طفلاً واحداً على الأقل.

وكانت بيانات فحص صحة القلب والأوعية الدموية ونسبة الكالسيوم في الشريان التاجي لدى المشاركات متاحة لديهن قبل الحمل، ولم يكن لديهن سكري قبل الحمل، وأجرين فحصاً مقطعياً محوسباً واحداً على الأقل، للكشف عن نسبة الكالسيوم في الشريان التاجي.



ضعف صحة القلب قبل الحمل

ووفق "مديكال "، وجد الباحثون أن النساء اللاتي يعانين من ضعف في صحة القلب والأوعية الدموية قبل الحمل، مقارنةً بمن يتمتعن بصحة قلبية وعائية أفضل قبل الحمل، كن أكثر عرضة لمضاعفات الحمل الناتجة عن سكري الحمل، وكن أكثر عرضة لارتفاع نسبة الكالسيوم في الشريان التاجي.



وقالت الدكتورة نتالي ، الباحثة الرئيسية،: "يجب على المريضات المصابات بسكري الحمل وغيره من مضاعفات الحمل متابعة حالتهن مع مقدم الرعاية الصحية الأولية لتحسين صحة القلب بعد الحمل".