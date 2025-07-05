30
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
27
o
زحلة
28
o
بعلبك
27
o
بشري
28
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
الرياضة المنتظمة.. علاج للاكتئاب والقلق لدى الطفل
Lebanon 24
05-07-2025
|
02:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجدت دراسة جديدة أن ممارسة الرياضة تُخفف أعراض الاكتئاب والقلق لدى الأطفال والمراهقين، وقد تقدم بديلاً لمضادات الاكتئاب.
وتشير الدراسة التي أجريت بالتعاون بين جامعتي ساوث
أستراليا
ومانشستر، إلى أن ممارسة الرياضة بانتظام تُعدّ من أفضل العلاجات للأطفال والمراهقين الذين يعانون من اضطرابات المزاج.
Advertisement
وكانت الفوائد جلية، سواء
مارس
المشاركون الرياضة يوماً واحداً أو 3 أيام في الأسبوع.
وبحسب "هيلث داي"، راجع الباحثون بيانات من 375 تجربة سريرية شملت أكثر من 38,000 طفل تتراوح أعمارهم بين 5 و18 عاماً.
ولاحظوا أن القلق والاكتئاب ينخفضان عند مشاركة الأطفال في برامج رياضية منظّمة.
تمارين
المقاومة
ووفق النتائج، انخفضت مستويات القلق عند ممارسة المشاركين تمارين مقاومة منخفضة الشدة، مثل رفع الأثقال.
كما تحسنت أعراض الاكتئاب مع تمارين متوسطة الشدة، تجمع بين التمارين الهوائية وتمارين القوة.
وقال الباحثون إن هذه النتائج تشير إلى أن ممارسة الرياضة تساعد في تحسين مزاج الأطفال دون استخدام أدوية مثل مضادات الاكتئاب، وهي استراتيجية منخفضة التكلفة، ومتاحة على نطاق واسع، وتحدث فرقاً حقيقياً في الصحة النفسية للطفل.
مواضيع ذات صلة
علاج جديد واعد لأكثر أنواع السرطان شيوعا لدى الأطفال
Lebanon 24
علاج جديد واعد لأكثر أنواع السرطان شيوعا لدى الأطفال
05/07/2025 12:48:40
05/07/2025 12:48:40
Lebanon 24
Lebanon 24
للتخفيف من أعراض الاكتئاب والقلق... تغييران غذائيان بسيطان
Lebanon 24
للتخفيف من أعراض الاكتئاب والقلق... تغييران غذائيان بسيطان
05/07/2025 12:48:40
05/07/2025 12:48:40
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة الطيران المدني الباكستانية: معظم المطارات بما في ذلك مطار إسلام آباد الدولي استأنفت عملياتها المنتظمة
Lebanon 24
هيئة الطيران المدني الباكستانية: معظم المطارات بما في ذلك مطار إسلام آباد الدولي استأنفت عملياتها المنتظمة
05/07/2025 12:48:40
05/07/2025 12:48:40
Lebanon 24
Lebanon 24
قناة السويس: الملاحة في القناة منتظمة ولم تتأثر بحادث غرق الحفار بالبحر الأحمر
Lebanon 24
قناة السويس: الملاحة في القناة منتظمة ولم تتأثر بحادث غرق الحفار بالبحر الأحمر
05/07/2025 12:48:40
05/07/2025 12:48:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
خيارات غذائية لصحة أفضل.. ركزوا عليها
Lebanon 24
خيارات غذائية لصحة أفضل.. ركزوا عليها
04:47 | 2025-07-05
05/07/2025 04:47:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل من صلة بين صحة القلب وسكري الحمل؟ دراسة جديدة تجيب
Lebanon 24
هل من صلة بين صحة القلب وسكري الحمل؟ دراسة جديدة تجيب
02:35 | 2025-07-05
05/07/2025 02:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صيحة "كوكتيل الكورتيزول" تجتاح الإنترنت.. وأطباء يحذرون
Lebanon 24
صيحة "كوكتيل الكورتيزول" تجتاح الإنترنت.. وأطباء يحذرون
01:31 | 2025-07-05
05/07/2025 01:31:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حظر الهواتف الذكية في المدارس يحسن من التركيز.. دراسة تكشف التفاصيل
Lebanon 24
حظر الهواتف الذكية في المدارس يحسن من التركيز.. دراسة تكشف التفاصيل
00:29 | 2025-07-05
05/07/2025 12:29:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الثوم وأهميته لصحة الإنسان
Lebanon 24
الثوم وأهميته لصحة الإنسان
23:00 | 2025-07-04
04/07/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن الليرة اللبنانية.. خبر جديد
Lebanon 24
عن الليرة اللبنانية.. خبر جديد
15:54 | 2025-07-04
04/07/2025 03:54:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"بلبلة" في الضاحية بسبب سيارة.. سيدة خرجت منها وهربت!
Lebanon 24
"بلبلة" في الضاحية بسبب سيارة.. سيدة خرجت منها وهربت!
12:05 | 2025-07-04
04/07/2025 12:05:17
Lebanon 24
Lebanon 24
إحذروا هذا الفيتامين... الإكثار منه قد يشكل خطرا على صحتكم
Lebanon 24
إحذروا هذا الفيتامين... الإكثار منه قد يشكل خطرا على صحتكم
12:30 | 2025-07-04
04/07/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رد "حزب الله".. هذا اقصى ما نستطيع تقديمه
Lebanon 24
رد "حزب الله".. هذا اقصى ما نستطيع تقديمه
11:01 | 2025-07-04
04/07/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مسيرة طويلة... الموت يُغيّب فنانة قديرة عن 71 عاماً (صورة)
Lebanon 24
بعد مسيرة طويلة... الموت يُغيّب فنانة قديرة عن 71 عاماً (صورة)
07:22 | 2025-07-04
04/07/2025 07:22:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
04:47 | 2025-07-05
خيارات غذائية لصحة أفضل.. ركزوا عليها
02:35 | 2025-07-05
هل من صلة بين صحة القلب وسكري الحمل؟ دراسة جديدة تجيب
01:31 | 2025-07-05
صيحة "كوكتيل الكورتيزول" تجتاح الإنترنت.. وأطباء يحذرون
00:29 | 2025-07-05
حظر الهواتف الذكية في المدارس يحسن من التركيز.. دراسة تكشف التفاصيل
23:00 | 2025-07-04
الثوم وأهميته لصحة الإنسان
15:00 | 2025-07-04
لماذا يُعتبر البيض غذاءً كاملاً؟
فيديو
فنانة شهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها عن الرجال.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها عن الرجال.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
04:00 | 2025-07-04
05/07/2025 12:48:40
Lebanon 24
Lebanon 24
عمرو دياب يتعاون مع ابنيه جنا وعبد الله في ألبومه الجديد "ابتدينا" (فيديو)
Lebanon 24
عمرو دياب يتعاون مع ابنيه جنا وعبد الله في ألبومه الجديد "ابتدينا" (فيديو)
10:11 | 2025-07-03
05/07/2025 12:48:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"كفاية كده".. إعلامية شهيرة تُعاتب شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها في المغرب (فيديو)
Lebanon 24
"كفاية كده".. إعلامية شهيرة تُعاتب شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها في المغرب (فيديو)
03:28 | 2025-07-03
05/07/2025 12:48:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24