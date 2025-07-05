الرياضة المنتظمة.. علاج للاكتئاب والقلق لدى الطفل

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وجدت دراسة جديدة أن ممارسة الرياضة تُخفف أعراض الاكتئاب والقلق لدى الأطفال والمراهقين، وقد تقدم بديلاً لمضادات الاكتئاب.وتشير الدراسة التي أجريت بالتعاون بين جامعتي ساوث ومانشستر، إلى أن ممارسة الرياضة بانتظام تُعدّ من أفضل العلاجات للأطفال والمراهقين الذين يعانون من اضطرابات المزاج.وكانت الفوائد جلية، سواء المشاركون الرياضة يوماً واحداً أو 3 أيام في الأسبوع.وبحسب "هيلث داي"، راجع الباحثون بيانات من 375 تجربة سريرية شملت أكثر من 38,000 طفل تتراوح أعمارهم بين 5 و18 عاماً.ولاحظوا أن القلق والاكتئاب ينخفضان عند مشاركة الأطفال في برامج رياضية منظّمة.ووفق النتائج، انخفضت مستويات القلق عند ممارسة المشاركين تمارين مقاومة منخفضة الشدة، مثل رفع الأثقال.كما تحسنت أعراض الاكتئاب مع تمارين متوسطة الشدة، تجمع بين التمارين الهوائية وتمارين القوة.