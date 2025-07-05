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صحة

الرياضة المنتظمة.. علاج للاكتئاب والقلق لدى الطفل

Lebanon 24
05-07-2025 | 02:43
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وجدت دراسة جديدة أن ممارسة الرياضة تُخفف أعراض الاكتئاب والقلق لدى الأطفال والمراهقين، وقد تقدم بديلاً لمضادات الاكتئاب.

وتشير الدراسة التي أجريت بالتعاون بين جامعتي ساوث أستراليا ومانشستر، إلى أن ممارسة الرياضة بانتظام تُعدّ من أفضل العلاجات للأطفال والمراهقين الذين يعانون من اضطرابات المزاج.
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وكانت الفوائد جلية، سواء مارس المشاركون الرياضة يوماً واحداً أو 3 أيام في الأسبوع.

وبحسب "هيلث داي"، راجع الباحثون بيانات من 375 تجربة سريرية شملت أكثر من 38,000 طفل تتراوح أعمارهم بين 5 و18 عاماً.

ولاحظوا أن القلق والاكتئاب ينخفضان عند مشاركة الأطفال في برامج رياضية منظّمة.

تمارين المقاومة
ووفق النتائج، انخفضت مستويات القلق عند ممارسة المشاركين تمارين مقاومة منخفضة الشدة، مثل رفع الأثقال. 

كما تحسنت أعراض الاكتئاب مع تمارين متوسطة الشدة، تجمع بين التمارين الهوائية وتمارين القوة.
وقال الباحثون إن هذه النتائج تشير إلى أن ممارسة الرياضة تساعد في تحسين مزاج الأطفال دون استخدام أدوية مثل مضادات الاكتئاب، وهي استراتيجية منخفضة التكلفة، ومتاحة على نطاق واسع، وتحدث فرقاً حقيقياً في الصحة النفسية للطفل.
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