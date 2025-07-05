الجزر.. غذاء العين وصديق القلب والجهاز الهضمي

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الجزر من الخضروات الجذرية الشائعة التي تتميز بلونها البرتقالي وطعمها الحلو المائل للانتعاش. إلى جانب طعمه اللذيذ، يُعدّ الجزر من الأغذية الغنية بالعناصر المفيدة للصحة، ويُستهلك نيئًا أو مطبوخًا أو على شكل عصير. في هذا الموضوع، نستعرض أبرز فوائد الجزر الصحية والغذائية، التي تجعله جزءًا أساسيًا من نظام غذائي متوازن.1. تعزيز صحةالجزر غني بفيتامين A ومركب البيتا كاروتين، وهما عنصران ضروريان لصحة العين والرؤية الجيدة. تناول الجزر بانتظام يساعد في الوقاية من مشاكل مثل ضعف النظر، وجفاف العين، والتنكس البقعي المرتبط بتقدم العمر.2. دعم جهاز المناعةيحتوي الجزر على مضادات أكسدة قوية مثل فيتامين C وE، بالإضافة إلى مركبات نباتية تحفز الجسم على مكافحة الالتهابات والعدوى، مما يساهم في تقوية جهاز المناعة.3. تحسين صحة الجلدالبيتا كاروتين الموجود في الجزر يُساعد في حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة ويمنحها مظهرًا صحيًا. كما أن فيتامين C يساهم في إنتاج الكولاجين الذي يحافظ على مرونة الجلد ونضارته.4. تعزيز صحة القلبالألياف ومضادات الأكسدة الموجودة في الجزر تساهم في تقليل مستويات الضار (LDL) وتحسين الدموية، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.5. المساهمة في تنظيم الهضمالجزر مصدر غني بالألياف الغذائية، التي تساعد في تحسين عملية الهضم، ومنع الإمساك، وتعزيز حركة الأمعاء.6. الوقاية من بعض أنواع السرطانتشير بعض الدراسات إلى أن الجزر يحتوي على مركبات قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان مثل سرطان القولون والرئة، بفضل غناه بمضادات الأكسدة.