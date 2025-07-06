هل من علاقة بين الولادة القيصرية وسرطان الأطفال؟

تشهد أنماط الولادة حول العالم تغيّرا ملحوظا، مع تزايد الاعتماد على العمليات القيصرية، سواء لأسباب طبية أو لاختيار شخصي.

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ومع هذا التحول، يواصل الباحثون دراسة التأثيرات الصحية المحتملة المرتبطة بطريقة الولادة، خاصة على المدى ، لفهم ما إذا كانت تؤثر في نمو الطفل وصحته لاحقا.وبهذا الصدد، أظهرت دراسة علمية جديدة أن الأطفال المولودين بعملية مخطط لها يواجهون خطرا متزايدا للإصابة بأنواع معينة من سرطان في مرحلة الطفولة، مقارنة بأقرانهم المولودين ولادة طبيعية.وراجع باحثو معهد كارولينسكا في ستوكهولم بيانات ما يقرب من 2.5 مليون طفل وُلدوا في خلال فترتين زمنيتين، من عام 1982 إلى 1989، ومن عام 1999 إلى 2015. ومن بين هؤلاء، وُلد 15.5% بعملية قيصرية، تم تصنيفها إلى عمليات مخطط لها وأخرى طارئة.وبحسب نتائج الدراسة، التي نشرت في المجلة الدولية للسرطان، تم تسجيل نحو 1495 حالة إصابة بسرطان الدم بين الأطفال الذين شملتهم البيانات.ووجد الباحثون أن خطر الإصابة بسرطان الدم الليمفاوي الحاد (ALL)، وهو النوع الأكثر شيوعا من سرطان الدم لدى الأطفال، كان أعلى بنسبة 21% لدى من وُلدوا بعملية قيصرية مخطط لها، مقارنة بالمولودين طبيعيا. (روسيا اليوم)