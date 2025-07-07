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صحة

دراسة جديدة تظهر العلاقة بين الرياضة والسرطان!

Lebanon 24
07-07-2025 | 23:00
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كشفت دراسة حديثة نُشرت في دورية New england Journal of Medicine أن إدماج التمارين الرياضية ضمن روتين المتعافين من السرطان، تحديدًا مرضى سرطان القولون، يؤدي إلى تقليل احتمال عودة المرض وتحسين فرص البقاء على قيد الحياة.
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الدراسة شملت نحو 900 مريضًا من 6 دول خضعوا لعلاج سرطان القولون، وتم تقسيمهم عشوائيًا إلى مجموعتين: الأولى تلقت إرشادات صحية تقليدية، والثانية شاركت في برنامج تمارين منظم مع مدربين مختصين. وبعد متابعة دامت حوالي 8 سنوات، سُجّلت نتائج لافتة:

تراجع خطر عودة السرطان بنسبة 28% لدى مجموعة التمارين.

انخفض خطر الوفاة بنسبة 37%.

تحسن كبير في اللياقة البدنية ومستويات استهلاك الأكسجين.


الخبيرة الطبية لدى CNN، الدكتورة لينا وين، أكدت أن النتائج "تدفع لإعادة النظر ببروتوكولات العلاج"، معتبرةً أن التمارين يجب أن تُدرج كجزء أساسي من خطة الشفاء، لا مجرد توصية ثانوية.

وفسّرت وين تأثير الرياضة على السرطان، مشيرة إلى أن النشاط البدني يساعد في ضبط الوزن، وتنظيم الهرمونات، وتقليل الالتهاب – جميعها عوامل تؤثر في نشوء أو عودة السرطان.

وتنصح الجهات الصحية العالمية بممارسة 150 دقيقة من التمارين أسبوعيًا، مشددة على أن "كل حركة لها أثر"، حتى لو كانت بسيطة مثل صعود الدرج.

الرسالة الأساسية؟ التمارين ليست فقط للوقاية، بل أيضًا للعلاج. النشاط المنتظم يُمكن أن يكون خط الدفاع الأول بعد العلاج ضد سرطان القولون وأنواع أخرى محتملة.
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