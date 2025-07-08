حقن القهوة.. ظاهرة صحية تفتقر للأدلة العلمية

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حذّر خبراء صحيون من المخاطر المرتبطة باستخدام حقن القهوة؛ وهي ممارسة آخذة بالانتشار عبر منصات التواصل الاجتماعي، رغم عدم وجود أدلة طبية تدعم فائدتها، واحتمال تسببها بمضاعفات صحية خطيرة.وبحسب تقرير نشره موقع ”يو إس إيه توداي“، يروّج بعض المؤثرين في مجال العافية لحقن القهوة باعتبارها وسيلة طبيعية لـ"إزالة السموم"، وتنظيف الكبد، والتقليل من الانتفاخ، وقد ظهرت هذه الممارسة أخيرًا ضمن نقاشات الصحة البديلة وحتى في بعض الأعمال الدرامية.ويعود أصل هذه الطريقة إلى نحو قرن من الزمن، حين ابتكرها الطبيب المثير للجدل غيرسون، مدعيًا، دون دليل علمي، أنها قادرة على علاج السرطان. ورغم أن أساليبه فقدت مصداقيتها منذ ذلك الحين، لا تزال تجد صدى لدى بعض الطب البديل.تعتمد هذه الممارسة على إدخال قهوة مغلية عبر المستقيم باستخدام جهاز مخصص للحقن الشرجية. ورغم أن الحقن الشرجية التقليدية تُستخدم في الطب منذ عقود لتخفيف حالات الإمساك أو إيصال أدوية معينة، فإن المختصين يشددون على أن حقن القهوة لا تندرج ضمن الإجراءات الطبية الآمنة أو المعترف بها.ماغي، اختصاصي : "الحقنة الشرجية وسيلة لإدخال سائل إلى المستقيم لتحفيز الأمعاء أو لعلاج موضعي، وهي معروفة في الطب، لكن حقن القهوة لا تستند إلى أدلة علمية، وقد تُلحق الضرر بالمريض“.ويزعم مؤيدو هذه الممارسة أنها تساعد على إزالة السموم من الكبد، وتحسين الهضم، وزيادة الطاقة، لكن مراجعة منهجية شاملة للدراسات المتعلقة بحقن القهوة، نُشرت عام 2020، لم تجد أي دليل على فاعليتها السريرية.في المقابل، رصدت الدراسة حالات متعددة من مضاعفات في الجهاز الهضمي، مثل الحروق في المستقيم والالتهابات.وأوضح د. ماغي أن "هذه ممارسة شائعة في أوساط الطب البديل، لكنها تفتقر إلى أي أساس علمي موثوق، وأفضل ما يمكن قوله عنها هو أن فوائدها المزعومة مجرد روايات فردية“.ويحذّر الأطباء من أن الكثير من المزاعم التي يروج لها مؤثرو وسائل التواصل تعتمد على مصطلحات رائجة في مجال العافية مثل "صحة الأمعاء" و"إزالة السموم"، من دون تقديم أي معلومات طبية موثوقة، كما أن معظم هؤلاء لا يحملون مؤهلات طبية معترفًا بها.وأكد ماغي أن "أي شخص يعاني مشكلات مزمنة في الهضم أو الانتفاخ أو القلق بشأن صحة الكبد، يجب أن يبدأ مراجعة طبيب مختص للحصول على تشخيص دقيق وعلاج مناسب"، مضيفًا أن "اللجوء إلى ممارسات غير مثبتة مثل حقن القهوة قد يؤدي إلى تأخير العلاج الصحيح وتعريض المريض لمخاطر فعلية“.وفي ظل غياب الرقابة والتنظيم الطبي على هذه الاتجاهات المنتشرة عبر الإنترنت، يواصل الأطباء الدعوة إلى توخي الحذر، والاعتماد على الطب المبني على الأدلة العلمية في ما يخص القرارات الصحية.