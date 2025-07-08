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صحة

سبب غير متوقع لأمراض القلب عند النساء.. تعرفوا إليه

Lebanon 24
08-07-2025 | 03:48
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نشرت مجلة Biopsychosocial Science and Medicine نتائج دراسة طبية حديثة، كشفت عن سبب غير متوقع لأمراض القلب التي قد تصيب النساء.

وأشارت المجلة إلى أن القائمين على الدراسة درسوا البيانات الطبية لـ 443 شخصا من الرجال والنساء لا يعانون من أمراض قلبية ظاهرة، وأخضعوا المشاركين لاستطلاعات رأي لفهم حالتهم النفسية وآرائهم حول وضعهم الجتماعي، ووفهم مدى تأثير شعور الفرد وحالته النفسية على صحة القلب.
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عند فحص أنسجة القلب للمشاركين بتقنيات الرنين المغناطيسي (MRI)، ظهرت علامات التليف القلبي (ارتفاع مؤشرات T1) بوضوح لدى النساء اللواتي يشعرن بأنهن "أقل مرتبة اجتماعيا"، فيما لم تُظهر البيانات أي ارتباط مماثل بين الشعور بالدونية الاجتماعية وعلامات التليف القلبي لدى الرجال.

وأشار الباحثون إلى أن الشعور بـ"الحرمان الاجتماعي" قد يُحفز عمليات التهابية خفية في الجسم حتى في غياب أعراض مرضية واضحة، هذه الالتهابات المزمنة تُعد عاملا رئيسيا لتطور أمراض القلب التاجية وفشل القلب على المدى الطويل.

 وبناء على نتائج الدراسة شدد الباحثون على ضرورة إدراج "التقييم النفسي الاجتماعي" في برامج الوقاية من أمراض القلب، خاصة للنساء، وتطوير استراتيجيات تستهدف تعزيز الصحة النفسية والحد من التوتر المرتبط بالتفاوت الاجتماعي.

وكانت بعض الدراسات الطبية السابقة قد أشارت أيضا إلى أن الحالة النفسية لها تأثير مباشر على صحة الجسم بشكل عام وعلى صحة القلب بالأخص، وبينت أن التوتر والقلق يسببان مشكلات في ضغط الدم واضطرابات في نظم القلب، كما تتسبب الضغوط النفسية بضعف منظومة المناعة في الجسم وزيادة الالتهابات التي تؤثر سلبا على صحة القلب والشرايين.
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