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صحة
الكاجو وفوائده المذهلة لصحة الجسم والعقل
Lebanon 24
08-07-2025
|
23:00
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الكاجو ليس مجرد نوع من المكسرات اللذيذة، بل هو أيضاً مصدر غني بالعناصر الغذائية المفيدة، التي تعود بالفوائد الكبيرة على صحة الإنسان. يُستخدم الكاجو في العديد من الوصفات والحميات الغذائية، ويتميز بطعمه الكريمي وقيمته الغذائية العالية.
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أبرز فوائد الكاجو:
1. غني بالدهون الصحية
يحتوي الكاجو على دهون غير مشبعة تُعرف بدورها في خفض
الكوليسترول
الضار وتعزيز صحة القلب، كما أنها تقي من أمراض القلب والشرايين.
2. مصدر جيد للبروتين
يُعد الكاجو خيارًا ممتازًا للحصول على البروتين النباتي، ما يجعله مفيدًا للنباتيين والرياضيين.
3. يعزز صحة العظام
يحتوي على المغنيسيوم، الكالسيوم، والفسفور، وهي معادن ضرورية لتقوية العظام والأسنان.
4. يدعم صحة الدماغ
بفضل احتوائه على النحاس والدهون الجيدة، يساعد الكاجو في تحسين وظائف الدماغ وتقوية الذاكرة.
5. يساهم في تعزيز المناعة
يحتوي على مضادات أكسدة مثل الزنك والسيلينيوم التي تساعد الجسم في مقاومة الالتهابات والأمراض.
6. يحافظ على صحة البشرة والشعر
النحاس الموجود في الكاجو يلعب دورًا مهمًا في إنتاج الكولاجين، ما يساعد في تحسين نضارة البشرة ولمعان الشعر.
7. يساعد في ضبط الوزن
رغم غناه بالسعرات الحرارية، إلا أن الكاجو يُشعر بالشبع لفترات أطول، ما يساعد في تقليل تناول الطعام بشكل مفرط.
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