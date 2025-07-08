التعرض المفرط لأشعة الشمس.. أضرار صحية خطيرة

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الشمس مصدر أساسي للضوء والفيتامين “د”، لكن التعرض المفرط لها، خاصة في ساعات الذروة، يحمل مخاطر صحية كبيرة قد تكون قصيرة أو طويلة الأمد. إليك أبرز أضرار التعرض الزائد لأشعة الشمس:1. حروق الجلد (ضربة الشمس):التعرض لأشعة الشمس دون حماية قد يؤدي إلى احمرار الجلد، الألم، التورم، وأحيانًا تقشّر الجلد، خاصة عند ذوي البشرة الفاتحة.2. الشيخوخة المبكرة للبشرة:الأشعة فوق البنفسجية (UV) تسرّع من ظهور التجاعيد، الخطوط الدقيقة، وتلف الجلد، مما يؤدي إلى شيخوخة مبكرة تعرف بـ”الشيخوخة الضوئية”.3. خطر الإصابة بسرطان الجلد:التعرض المكثف والمتكرر لأشعة الشمس يزيد من خطر الإصابة بأنواع متعددة من سرطان الجلد، منها الميلانوما، وهو أخطر الأنواع.4. تصبغات وبقع جلدية:تؤدي الأشعة فوق البنفسجية إلى ظهور كلف، بقع داكنة، وتغير في لون الجلد، خاصة في الوجه واليدين.5. أضرار في :يمكن أن تسبب الشمس التهابات في القرنية، تلف شبكية العين، أو ما يُعرف بـ”العمى المؤقت” نتيجة الأشعة القوية.6. ضعف في جهاز المناعة:تشير دراسات إلى أن التعرض الشديد للأشعة فوق البنفسجية قد يضعف مناعة الجلد، ويقلل من قدرة الجسم على مقاومة والعدوى.