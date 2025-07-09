7 أطعمة يجب تجنبها لحماية صحة قلبك.. ما هي؟

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تُعد صحة القلب من أهم الجوانب التي يمكن الحفاظ عليها عبر التغذية الصحيحة والاختيارات الغذائية الذكية.وفي هذا الإطار، أوضحت أخصائية التغذية المتخصصة في صحة القلب، مارجي جانكر، لموقع "ميرور" أن الامتناع عن بعض الأطعمة لا يقل أهمية عن اختيار الأطعمة الصحية. إذ إن بعض الأطعمة الشائعة في حياتنا اليومية قد تسهم بشكل مباشر في رفع ضغط أو مستويات ، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.وعرضت الأخصائية 7 أطعمة تحرص على تجنبها تمامًا، مع بدائل صحية توصي بها:مثل: ، والمرتديلا، واللحم المقدد، فهي غنية بالدهون المشبعة والصوديوم، ما يؤدي إلى رفع ضغط الدم ومستويات الكوليسترول الضار. وتوصي جانكر باستبدالها بالبروتينات الخفيفة، مثل: أفخاذ الدجاج من دون جلد أو المصادر النباتية كالعدس والفاصولياء.تحتوي القشطة والحليب كامل الدسم والجبنة الكاملة الدسم على كميات كبيرة من الدهون المشبعة التي ترفع الكوليسترول. البديل المفضل لدى جانكر هو الزبادي اليوناني خالي الدسم، الغني بالبروتين والكالسيوم.مثل: الخبز الأبيض والأرز الأبيض والمعجنات، تفتقر إلى الألياف الضرورية لصحة القلب وتنظيم الكوليسترول. وتنصح جانكر بالحبوب الكاملة، مثل: الشوفان والكينوا والأرز البني.رغم أن الفواكه صحية، فإن تلك المعلبة في شراب سكري تحتوي على سكر مضاف يرفع نسبة السكر في الدم ويزيد الالتهابات. تفضل جانكر الفواكه الطازجة أو المجمدة أو المعلبة في عصير طبيعي.مثل الشوربات الجاهزة والوجبات السريعة والمعلبة، فهي غالبًا ما تحتوي على كميات كبيرة من الملح؛ ما يرفع ضغط الدم. بدلًا من ذلك، تستخدم جانكر الأعشاب والليمون لإضافة نكهة صحية.كالزبدة والدهن النباتي والسمن، تحتوي على دهون مشبعة أو مهدرجة ضارة. تفضل جانكر الزيوت النباتية السائلة، مثل: زيت الأفوكادو أو أو بذر الكتان للطهي والخبز.تتجنب جانكر السكر الأبيض والمحليات الكيميائية، وتستخدم كميات صغيرة من العسل أو شراب الطبيعي لتحلية مشروباتها بطريقة آمنة وصحية.وفي النهاية، تقول جاكر إنه من خلال تجنب هذه الأطعمة السبعة، واستبدالها بأطعمة صحية وطبيعية، قد تساهم في الحفاظ على صحة قلبك ما ينعكس إيجابياً على الصحة العامة.