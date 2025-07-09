7 أطعمة يجب تجنبها لحماية صحة قلبك.. ما هي؟

تُعد صحة القلب من أهم الجوانب التي يمكن الحفاظ عليها عبر التغذية الصحيحة والاختيارات الغذائية الذكية.
وفي هذا الإطار، أوضحت أخصائية التغذية المتخصصة في صحة القلب، مارجي جانكر، لموقع "ميرور" أن الامتناع عن بعض الأطعمة لا يقل أهمية عن اختيار الأطعمة الصحية. إذ إن بعض الأطعمة الشائعة في حياتنا اليومية قد تسهم بشكل مباشر في رفع ضغط الدم
أو مستويات الكوليسترول
، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.
وعرضت الأخصائية 7 أطعمة تحرص على تجنبها تمامًا، مع بدائل صحية توصي بها:
أوّلاً، اللحوم المصنعة
مثل: النقانق
، والمرتديلا، واللحم المقدد، فهي غنية بالدهون المشبعة والصوديوم، ما يؤدي إلى رفع ضغط الدم ومستويات الكوليسترول الضار. وتوصي جانكر باستبدالها بالبروتينات الخفيفة، مثل: أفخاذ الدجاج من دون جلد أو المصادر النباتية كالعدس والفاصولياء.
ثانيًا، منتجات الألبان كاملة الدسم
تحتوي القشطة والحليب كامل الدسم والجبنة الكاملة الدسم على كميات كبيرة من الدهون المشبعة التي ترفع الكوليسترول. البديل المفضل لدى جانكر هو الزبادي اليوناني خالي الدسم، الغني بالبروتين والكالسيوم.
ثالثًا، الحبوب المكررة
مثل: الخبز الأبيض والأرز الأبيض والمعجنات، تفتقر إلى الألياف الضرورية لصحة القلب وتنظيم الكوليسترول. وتنصح جانكر بالحبوب الكاملة، مثل: الشوفان والكينوا والأرز البني.
رابعًا، الفواكه المعلبة في شراب مركز
رغم أن الفواكه صحية، فإن تلك المعلبة في شراب سكري تحتوي على سكر مضاف يرفع نسبة السكر في الدم ويزيد الالتهابات. تفضل جانكر الفواكه الطازجة أو المجمدة أو المعلبة في عصير طبيعي.
خامسًا، الأطعمة المصنعة عالية الصوديوم
مثل الشوربات الجاهزة والوجبات السريعة والمعلبة، فهي غالبًا ما تحتوي على كميات كبيرة من الملح؛ ما يرفع ضغط الدم. بدلًا من ذلك، تستخدم جانكر الأعشاب والليمون لإضافة نكهة صحية.
سادسًا، الدهون الصلبة في درجة حرارة الغرفة
كالزبدة والدهن النباتي والسمن، تحتوي على دهون مشبعة أو مهدرجة ضارة. تفضل جانكر الزيوت النباتية السائلة، مثل: زيت الأفوكادو أو الجوز
أو بذر الكتان للطهي والخبز.
سابعًا، المحليات الصناعية والسكريات المعالجة
تتجنب جانكر السكر الأبيض والمحليات الكيميائية، وتستخدم كميات صغيرة من العسل أو شراب القيقب
الطبيعي لتحلية مشروباتها بطريقة آمنة وصحية.
وفي النهاية، تقول جاكر إنه من خلال تجنب هذه الأطعمة السبعة، واستبدالها بأطعمة صحية وطبيعية، قد تساهم في الحفاظ على صحة قلبك ما ينعكس إيجابياً على الصحة العامة.