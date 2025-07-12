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صحة

6 اختبارات بسيطة قد تنقذ حياتك.. تعرف عليها!

Lebanon 24
12-07-2025 | 14:00
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لا تقتصر أهمية اليدين على أداء المهام اليومية، بل تحمل أيضًا إشارات صحية دقيقة قد تكشف عن أمراض خطيرة في مراحلها المبكرة، مثل السرطان، أمراض القلب، الزهايمر، وحتى التصلب المتعدد. إليك 6 اختبارات يدوية سهلة يمكنك إجراؤها في المنزل خلال دقائق، لكنها قد تكون جرس إنذار مبكر يدفعك إلى طلب الرعاية الطبية في الوقت المناسب:
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1. اختبار الإصبع والأنف
 


اطلب من الشخص أن يلمس أنفه بأصبعه ثم يلمس إصبع الفاحص، ويكرر الحركة.
هذا التمرين يُستخدم لرصد مشكلات في المخيخ المسؤول عن التوازن والتنسيق. صعوبة الأداء قد تشير إلى ورم دماغي أو تلف عصبي.

2. اختبار نافذة شامروث
 


يتم بوضع أظافر السبابة مقابل بعضها. في الحالة الطبيعية، يظهر فراغ ماسي الشكل بين الأظافر.
غياب هذا الفراغ قد يدل على "تضخّم الأصابع"، وهي علامة مرتبطة بأمراض القلب، السرطان الرئوي، أو التليف الرئوي.

3. اختبار الإبهام والراحة
 


ضع الإبهام على راحة اليد. إذا تجاوز الإبهام حافة الكف، فقد يكون هذا مؤشراً على اضطرابات الأنسجة الضامة مثل متلازمة مارفان، التي تُزيد من خطر تمدد الشريان الأورطي — حالة قد تؤدي إلى نزيف قاتل.

4. مقياس بيغتون (Beighton Score)
 


يقيس مرونة المفاصل عبر حركات مثل:

- ثني الإصبع الصغير بزاوية 90°
- لمس الساعد بالإبهام
- مدّ الكوع والركبة
- لمس الأرض براحة اليدين
ارتفاع النقاط يُنذر باضطرابات الأنسجة الضامة ومشكلات في الأوعية الدموية.


5. اختبار قلب اليد
 


اطلب من الشخص قلب كفيه بسرعة على الفخذ من وضعية لأخرى.
أي بطء أو ارتباك في الحركة قد يكشف عن خلل عصبي أو علامات مبكرة لـ السكتات الدماغية أو التصلب المتعدد.

6. اختبار قوة القبضة
 
باستخدام جهاز بسيط، يمكن قياس قوة قبضة اليد.
انخفاض القوة قد يكون مؤشرًا على سوء التغذية، ضعف العضلات، أو تدهور إدراكي، ويُستخدم لمتابعة حالات مثل الخرف لدى كبار السن.


وتذكر، رغم بساطتها، لا تُغني هذه الاختبارات عن استشارة الطبيب أو إجراء فحوصات متخصصة. لكنها قد تُنقذ حياتك إذا استخدمتها كإشارة مبكرة على خلل صحي يحتاج لتشخيص سريع.

 لا تتردد في طلب استشارة طبية عند ملاحظة نتائج غير طبيعية، فالوقاية تبدأ بخطوة بسيطة.
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