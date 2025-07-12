Advertisement

صحة

جين يفتح آفاقًا جديدة لعلاج سرطان المبيض المقاوم.. ما هو؟

Lebanon 24
12-07-2025 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1390388-638879426021675033.jpg
Doc-P-1390388-638879426021675033.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في اكتشاف علمي مهم، كشفت دراسة حديثة نُشرت في مجلة Genes & Diseases عن دور جديد وحاسم للجين "XPR1" في تعزيز نمو سرطان المبيض، أحد أكثر أنواع السرطانات النسائية عدوانية وصعوبة في التشخيص والعلاج.
Advertisement

أجرى الدراسة باحثون من جامعة تشونغتشينغ الطبية في الصين، وسلّطت الضوء على كيف يسهم الجين "XPR1" في مقاومة الخلايا السرطانية للعلاجات المناعية التقليدية، من خلال تفاعله مع مسارات خلوية محددة، أبرزها تنظيم عملية الالتهام الذاتي والتهرّب من الجهاز المناعي.

ما هو الجين "XPR1"؟

أظهرت النتائج أن مستوى تعبير الجين XPR1 يرتفع بشكل ملحوظ في خلايا سرطان المبيض مقارنة بالخلايا السليمة، ويرتبط هذا الارتفاع بمراحل متقدمة من المرض وانخفاض معدلات النجاة.

وعند إسكات الجين، تباطأ نمو خلايا السرطان وتراجع انتشارها، بينما أدى الإفراط في تعبيره إلى تسريع نمو الورم، مما يثبت دوره في تعزيز عدوانية المرض.

علاقة الجين بالتهرب المناعي

أظهرت الدراسة أن XPR1 يتفاعل مع البروتين LAMP1، وهو مكوّن رئيسي في الليزوزومات، لتنظيم عمليات الالتهام الذاتي، وهي عملية تقوم بها الخلية بتفكيك مكوناتها الداخلية التالفة أو غير الضرورية.
هذا التفاعل، بحسب الدراسة، يلعب دورًا مهمًا في إخفاء الخلايا السرطانية عن جهاز المناعة، من خلال التأثير على بروتينات MHC-I المسؤولة عن تعريف الخلايا التائية القاتلة على الأجسام الغريبة.

خطوة نحو علاج مناعي أكثر فاعلية

المثير في الدراسة أن دمج إسكات الجين XPR1 مع استخدام دواء الكلوروكين (مثبط للالتهام الذاتي) أدى إلى تعزيز قدرة الجهاز المناعي على التعرف على الخلايا السرطانية وقتلها في نماذج حيوانية.
كما تراجع نمو الورم بشكل واضح، ما يشير إلى إمكانية تطوير علاجات مركبة أكثر فاعلية في المستقبل، خاصة لسرطان المبيض المقاوم للعلاجات التقليدية.


يفتح هذا الاكتشاف الباب أمام استراتيجيات علاجية جديدة قائمة على استهداف الجين XPR1 بالتوازي مع تعزيز الجهاز المناعي، ما قد يمهّد لتغيير قواعد التعامل مع أحد أكثر أنواع السرطانات النسائية فتكًا.

 (EurekAlert ومجلة Genes & Diseases)
مواضيع ذات صلة
دواء قديم للسكري يفتح آفاقاً واعدة في علاج سرطان البروستاتا
lebanon 24
13/07/2025 02:59:04 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة نكشف.. مزيج دواءين مضادين للسرطان يفتح آفاقا لعلاج الشيخوخة
lebanon 24
13/07/2025 02:59:04 Lebanon 24 Lebanon 24
زيارة رئيس الجمهورية إلى إيطاليا تفتح آفاقًا جديدة للتعاون المشترك
lebanon 24
13/07/2025 02:59:04 Lebanon 24 Lebanon 24
اكتشاف علمي يفتح باب الأمل لعلاج السمنة وأمراض القلب
lebanon 24
13/07/2025 02:59:04 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

متفرقات

المرأة

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2025-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2025-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:22 | 2025-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:18 | 2025-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:08 | 2025-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
14:00 | 2025-07-12
10:25 | 2025-07-12
07:30 | 2025-07-12
05:05 | 2025-07-12
03:18 | 2025-07-12
03:05 | 2025-07-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24