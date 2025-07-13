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صحة

لماذا يجب أن تتناول الخيار يوميًا؟

Lebanon 24
13-07-2025 | 04:00
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يُعدّ الخيار من أكثر الخضروات استهلاكًا في العالم، وذلك بسبب طعمه المنعش واحتوائه على نسبة عالية من الماء، إلى جانب فوائده الصحية المتعددة. ينتمي الخيار إلى فصيلة القرعيات، ويمكن تناوله طازجًا أو في السلطات والعصائر.
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1. ترطيب الجسم

يحتوي الخيار على حوالي 95% من الماء، مما يجعله مثاليًا للحفاظ على ترطيب الجسم، خاصة في فصل الصيف أو بعد ممارسة الرياضة.

2. دعم صحة البشرة
• غني بمضادات الأكسدة وفيتامين C، ما يساعد على تقليل الالتهابات وتهدئة البشرة.
• يستخدم في الأقنعة الطبيعية لتقليل الانتفاخ تحت العينين وتحسين نضارة الوجه.

3. المساعدة في فقدان الوزن
• منخفض السعرات الحرارية.
• غني بالألياف التي تعزز الشعور بالشبع، ما يقلل من تناول الطعام بكميات زائدة.

4. تعزيز صحة الجهاز الهضمي
• يساعد في تحسين حركة الأمعاء ومنع الإمساك بفضل محتواه من الألياف والماء.
• يُعد ملينًا طبيعيًا لطيفًا.

5. خفض ضغط الدم

يحتوي الخيار على البوتاسيوم، وهو معدن يساعد في تنظيم ضغط الدم وموازنة الصوديوم في الجسم.

6. تقوية المناعة
• يحتوي على مضادات أكسدة مثل الفلافونويدات والتانينات، التي تحارب الجذور الحرة وتقلل من خطر الالتهابات.

7. دعم صحة القلب
• يساعد الخيار على خفض مستويات الكوليسترول الضار.
• الألياف والبوتاسيوم فيه يساهمان في تحسين وظائف القلب.
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