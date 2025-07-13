لماذا يجب أن تتناول الخيار يوميًا؟

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• غني بمضادات الأكسدة وفيتامين C، ما يساعد على تقليل الالتهابات وتهدئة البشرة.

• يستخدم في الأقنعة الطبيعية لتقليل الانتفاخ تحت العينين وتحسين نضارة الوجه.

• منخفض السعرات الحرارية.

• غني بالألياف التي تعزز الشعور بالشبع، ما يقلل من تناول الطعام بكميات زائدة.

• يساعد في تحسين حركة الأمعاء ومنع الإمساك بفضل محتواه من الألياف والماء.

• يُعد ملينًا طبيعيًا لطيفًا.

• يحتوي على مضادات أكسدة مثل الفلافونويدات والتانينات، التي تحارب الجذور الحرة وتقلل من خطر الالتهابات.

• يساعد الخيار على خفض مستويات الضار.

• الألياف والبوتاسيوم فيه يساهمان في تحسين وظائف القلب.

يُعدّ الخيار من أكثر الخضروات استهلاكًا في العالم، وذلك بسبب طعمه المنعش واحتوائه على نسبة عالية من الماء، إلى جانب فوائده الصحية المتعددة. ينتمي الخيار إلى فصيلة القرعيات، ويمكن تناوله طازجًا أو في السلطات والعصائر.1. ترطيب الجسميحتوي الخيار على حوالي 95% من الماء، مما يجعله مثاليًا للحفاظ على ترطيب الجسم، خاصة في فصل الصيف أو بعد ممارسة الرياضة.2. دعم صحة البشرة3. المساعدة في فقدان الوزن4. تعزيز صحة الجهاز الهضمي5. خفض ضغطيحتوي الخيار على البوتاسيوم، وهو معدن يساعد في تنظيم ضغط الدم وموازنة الصوديوم في الجسم.6. تقوية المناعة7. دعم صحة القلب