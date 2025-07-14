إليك 10 نصائح للتقليل من التعرق المفرط في الصيف!

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في ظل موجات الحر التي يشهدها الصيف، يعاني كثيرون من التعرق المفرط، ما يسبب لهم انزعاجًا يوميًا خاصة في الأماكن الرطبة والمزدحمة. ورغم أن التعرق آلية طبيعية لتبريد الجسم، إلا أن الإفراط فيه يمكن أن يؤثر على راحة الفرد وثقته بنفسه.وفي ما يلي مجموعة من النصائح العملية والفعالة لتقليل التعرق المفرط خلال الأيام الحارة:- اشرب الماء بانتظامالترطيب الجيد يساعد الجسم على التبريد الذاتي، مما يقلل الحاجة للتعرق الزائد.- خفف من الأطعمة الدهنيةالأطعمة الثقيلة ترفع حرارة الجسم أثناء الهضم. استبدلها بوجبات خفيفة غنية بالدهون الصحية مثل زيت والمكسرات.- تجنب الكافيين والتوابلالمشروبات المنبهة والطعام الحار يحفّزان الغدد العرقية، لذلك يُفضل تقليلها صيفًا.- استخدم مزيل العرق بذكاءلأفضل فعالية، ضع مزيل العرق على بشرة نظيفة وجافة قبل النوم، ما يتيح له سد قنوات العرق خلال الليل.- نظّم نومكقلة النوم تؤثر في قدرة الجسم على تنظيم حرارته، مما يزيد التعرق الليلي والهبات الساخنة.- تجنّب التوترالضغط النفسي يزيد حرارة الجسم ويؤدي لتعرق في اليدين والقدمين. جرب تمارين التنفس أو التأمل.- اختر ملابسك بحكمةالملابس القطنية الفاتحة والفضفاضة تسمح بمرور الهواء وتقلل احتباس الحرارة.- أقلع عن التدخينالنيكوتين يرفع حرارة الجسم ويحفّز التعرق. التوقف عن التدخين يحسّن صحتك ويقلل التعرق بشكل ملحوظ.- جرب الخل كعلاج منزليوضع خل التفاح على البشرة ليلًا قد يساعد في تقليص حجم الغدد العرقية بمرور الوقت.- استشر طبيبًا حولفي الحالات الشديدة، يمكن استخدام حقن البوتوكس لتعطيل الإشارات التي تحفّز التعرق. يدوم مفعوله لعدة أشهر.التعرق جزء طبيعي من الصيف، لكن باتباع هذه النصائح يمكنك الحفاظ على جفاف جسمك وثقتك بنفسك، حتى في أكثر الأيام حرارة.