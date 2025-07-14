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صحة

البندورة.. كنز غذائي وفوائد صحية مذهلة

Lebanon 24
14-07-2025 | 06:02
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تُعدّ البندورة من أكثر الخضراوات شيوعًا واستخدامًا في مختلف أنحاء العالم، فهي تدخل في إعداد العديد من الأطباق والسلطات، وتتميز بلونها الأحمر الجذّاب وطعمها المميز. لكن البندورة ليست مجرد مكوّن لذيذ، بل هي كنز غذائي غني بالفيتامينات والمعادن والمركّبات المفيدة التي تعود بفوائد كبيرة على صحة الإنسان.
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1. غنية بالفيتامينات والمعادن
تحتوي البندورة على مجموعة واسعة من العناصر الغذائية، أهمها:

فيتامين C: يقوّي جهاز المناعة ويعمل كمضاد للأكسدة.

فيتامين A (من البيتا كاروتين): مفيد للبصر وصحة الجلد.

فيتامين K: يساعد في تخثر الدم.

البوتاسيوم: يدعم صحة القلب ويساعد في تنظيم ضغط الدم.

2. تحتوي على مضادات أكسدة قوية
أبرزها الليكوبين، وهو مركب مسؤول عن اللون الأحمر للبندورة ويُعتبر من أقوى مضادات الأكسدة الطبيعية، وقد أظهرت الدراسات أنه:

يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

يساهم في الوقاية من بعض أنواع السرطان، خاصة سرطان البروستاتا.

3. مفيدة لصحة القلب
البندورة تساعد في:

تقليل الكولسترول الضار (LDL).

تحسين أداء الأوعية الدموية.

خفض ضغط الدم.

4. تعزز صحة الجلد
الفيتامينات ومضادات الأكسدة الموجودة في البندورة تساعد على:

تأخير ظهور علامات التقدم في السن.

حماية الجلد من أشعة الشمس.

تحسين نضارة البشرة.

5. تدعم الهضم
غنية بالألياف، ما يساعد على تنظيم حركة الأمعاء.

تسهّل الهضم وتقلل من مشاكل الإمساك.

6. منخفضة السعرات الحرارية
مناسبة جداً للأنظمة الغذائية، خاصة لإنقاص الوزن.
 
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