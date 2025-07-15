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صحة

الرشاد الأخضر... بين فوائده المذهلة ومخاطره الخفية!

Lebanon 24
15-07-2025 | 08:00
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يُعرف الرشاد الأخضر كنبتة خضراء غنية بالعناصر الغذائية، ويُستخدم في الطب الشعبي لعلاج عدد من المشكلات الصحية، من بينها السكري، الربو، وارتفاع ضغط الدم. وتُؤكل أوراقه الطازجة، وتُستخدم بذوره وجذوره أيضاً في مستحضرات تقليدية. لكن رغم ما يُشاع عن خصائصه العلاجية، لا تزال الأبحاث العلمية غير كافية لإثبات فعاليته المؤكدة في هذا السياق.
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أضرار محتملة رغم الاستخدام الشعبي

بحسب موقع Healthline، يُعد الرشاد آمناً عند استخدام بذوره بكميات لا تتجاوز 3 غرامات يومياً ولمدة لا تزيد عن 4 أسابيع. إلا أن تجاوز هذه الجرعات قد يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، مع ظهور مخاطر أخرى حتى عند الالتزام بالجرعات الموصى بها:

- النزيف: قد يُبطئ الرشاد من تجلط الدم، ما يجعله خطراً على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في التخثر أو يخضعون لجراحات قريبة.
- نقص البوتاسيوم: قد يؤدي إلى خفض مستويات البوتاسيوم في الجسم، ما يُعرّض الشخص لخطر اضطرابات في العضلات والقلب.
- الحمل والرضاعة: لا توجد بيانات كافية حول أمان استخدامه بجرعات علاجية خلال الحمل أو الرضاعة.
- التفاعل مع الأدوية: خاصة أدوية السكري، مدرات البول، أدوية ضغط الدم، والليثيوم.


الفوائد الصحية: مزيج من الفيتامينات والمركبات الفعالة

ورغم التحذيرات، يتمتع الرشاد الأخضر بقائمة طويلة من الفوائد المحتملة، أبرزها:

- تعزيز صحة العظام: بفضل غناه بفيتامين K، الذي يحمي من الهشاشة ويقوي البنية العظمية.
- دعم المناعة: يحتوي على نسب عالية من فيتامين C، الذي يُقوّي المناعة ويقلل الالتهابات.
- المساعدة على فقدان الوزن: منخفض السعرات ويمنح شعوراً بالشبع.
- التخلص من السموم: يحمي الكبد من المعادن الثقيلة والسموم البيئية.
- حماية القلب: توازن أحماض أوميغا 3 و6 في بذوره يخفّض من التهابات القلب المزمنة.
- ضبط السكر والكوليسترول: يحسّن من حساسية الإنسولين، ويقلل من الكوليسترول الضار.
- مقاومة السرطان: أظهرت دراسات أولية على الحيوانات تأثيرات مضادة لنمو خلايا سرطانية.
- دعم البصر والمناعة: يحتوي على نسبة جيدة من فيتامين A الضروري لصحة العينين.


الرشاد الأخضر نبات واعد يحمل العديد من الفوائد الصحية، لكنه ليس علاجاً سحرياً، ولا يخلو من مخاطر. يجب التعامل معه بحذر، خصوصاً عند تناوله مع أدوية أخرى أو في حالات صحية حساسة. وكما هو الحال مع أي مكمل أو علاج طبيعي، يُفضّل دائماً استشارة الطبيب قبل استخدامه.
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