الحمص.. كنز غذائي غني بالبروتين والفوائد الصحية

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يُعتبر الحمص من البقوليات الغنية بالعناصر الغذائية والمفيدة للصحة، ويُستخدم في العديد من المطابخ حول العالم، خاصة في . سواء طهيًا أو مطحونًا (مثل الحمص المهروس أو "الحمص بالطحينة")، يقدم الحمص فوائد كبيرة للجسم.1. غني بالبروتين النباتيالحمص مصدر ممتاز للبروتين، خاصة للنباتيين، مما يساعد على بناء العضلات والحفاظ على صحة الأنسجة.2. يعزز صحة الجهاز الهضمييحتوي الحمص على نسبة عالية من الألياف، التي تساعد في تحسين الهضم، ومنع الإمساك، وتنظيم حركة الأمعاء.3. ينظم مستويات السكر فيبفضل الألياف والبروتين، يبطئ الحمص امتصاص السكر في الدم، ما يساعد مرضى في السيطرة على مستويات السكر.4. مفيد لصحة القلبالحمص يحتوي على عناصر مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، ويقلل من الضار (LDL)، مما يدعم صحة القلب والشرايين.5. يساعد في التحكم بالوزنالألياف والبروتين في الحمص يعطيان شعورًا بالشبع، ما يقلل من تناول الطعام ويساعد في خسارة الوزن أو الحفاظ عليه.6. غني بالفيتامينات والمعادنيحتوي الحمص على الحديد، الفولات، الزنك، وفيتامين B6، وهي عناصر أساسية للطاقة والمناعة وصحة الدماغ.