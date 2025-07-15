الحمص.. كنز غذائي غني بالبروتين والفوائد الصحية

يُعتبر الحمص من البقوليات الغنية بالعناصر الغذائية والمفيدة للصحة، ويُستخدم في العديد من المطابخ حول العالم، خاصة في الشرق الأوسط
. سواء طهيًا أو مطحونًا (مثل الحمص المهروس أو "الحمص بالطحينة")، يقدم الحمص فوائد كبيرة للجسم.
1. غني بالبروتين النباتي
الحمص مصدر ممتاز للبروتين، خاصة للنباتيين، مما يساعد على بناء العضلات والحفاظ على صحة الأنسجة.
2. يعزز صحة الجهاز الهضمي
يحتوي الحمص على نسبة عالية من الألياف، التي تساعد في تحسين الهضم، ومنع الإمساك، وتنظيم حركة الأمعاء.
3. ينظم مستويات السكر في الدم
بفضل الألياف والبروتين، يبطئ الحمص امتصاص السكر في الدم، ما يساعد مرضى السكري
في السيطرة على مستويات السكر.
4. مفيد لصحة القلب
الحمص يحتوي على عناصر مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، ويقلل من الكوليسترول
الضار (LDL)، مما يدعم صحة القلب والشرايين.
5. يساعد في التحكم بالوزن
الألياف والبروتين في الحمص يعطيان شعورًا بالشبع، ما يقلل من تناول الطعام ويساعد في خسارة الوزن أو الحفاظ عليه.
6. غني بالفيتامينات والمعادن
يحتوي الحمص على الحديد، الفولات، الزنك، وفيتامين B6، وهي عناصر أساسية للطاقة والمناعة وصحة الدماغ.