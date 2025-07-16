أضرار التدخين على صحة الإنسان

Advertisement

يُعد التدخين من أكثر العادات السيئة انتشارًا في العالم، وهو يُلحق أضرارًا كبيرة بالصحة العامة للفرد والمجتمع. فرغم التحذيرات المستمرة من مخاطره، لا يزال كثير من الناس يدخنون، غير مدركين لما يسببه التدخين من أمراض خطيرة تؤدي في كثير من الأحيان إلى الوفاة.أضرار التدخين الصحية:أمراض القلب والرئتين:يؤدي التدخين إلى تضييق الأوعية الدموية، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات القلبية. كما يتسبب في تلف الرئتين، ويزيد من احتمالية الإصابة بسرطان الرئة والتهاب الشعب الهوائية المزمن.السرطان:يحتوي دخان السجائر على أكثر من 70 مادة مسرطنة، وتُعدّ السجائر من الأسباب الرئيسية للإصابة بسرطانات متعددة مثل سرطان الفم، الحنجرة، المريء، والمثانة.ضعف المناعة:يُضعف التدخين جهاز المناعة، مما يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى والأمراض.التأثير على المظهر الخارجي:يسرّع التدخين من ظهور التجاعيد ويؤثر على صحة الجلد والأسنان، ويجعل رائحة الفم والملابس كريهة.أضرار على الآخرين (التدخين السلبي):لا تتوقف أضرار التدخين على المدخّن فقط، بل تمتد لتشمل من حوله، خاصة الأطفال والنساء الحوامل، حيث يمكن أن يؤدي التدخين السلبي إلى مشاكل تنفسية وتشوهات خلقية.أسباب الإقلاع عن التدخين:حماية الصحة الشخصية وصحة العائلة.توفير المال بدلاً من إنفاقه على السجائر.تحسين اللياقة البدنية والتنفس.الوقاية من أمراض خطيرة ومميتة.