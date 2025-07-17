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صحة

لخفض الكوليسترول بشكل طبيعي.. تناولوا كوب من الحمص يومياً

Lebanon 24
17-07-2025 | 01:55
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أفاد فريق من العلماء، خلال الاجتماع السنوي للجمعية الأميركية للتغذية، أن تناول كوب من الحمص يوميًا يُخفّض الكوليسترول، كما يُقلّل تناول كوب من الحمص أو الفاصوليا السوداء يوميًا من الالتهابات.
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وبحسب ما نشره موقع Science News، تُظهر نتائج دراسة جديدة كيف يُمكن للتغييرات الصغيرة في النظام الغذائي أن تُؤدّي إلى تغييرات إيجابية في الصحة، حيث تقول إنديكا إيديريسينغه، أخصائية التغذية في معهد إلينوي للتكنولوجيا في شيكاغو: "إن إضافة كوب واحد من الفاصوليا يوميًا يُمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا".
 
وسجّلت إيديريسينغه وزملاؤها 72 شخصًا مُصابين بمقدمات السكري في تجربة شملت تناول كوب من الحمص أو الفاصوليا السوداء أو الأرز الأبيض يوميًا لمدة 12 أسبوعًا.

في نهاية التجربة، انخفضت مستويات الكوليسترول لدى الأشخاص الذين اتبعوا نظام الحمص الغذائي من حوالي 200 إلى 186 ملليغرام لكل ديسيلتر.

يمكن أن تبدو نسبة ضئيلة، لكنها في الواقع نتائج مهمة، بحسب إيديريسينغه، لأنها تعني أن المشاركين "يعودون إلى صحتهم". يعتبر الأطباء أن مستويات الكوليسترول الكلي التي تقل عن 200 ملغ/ديسيلتر طبيعية.
 
كما أظهر الأشخاص في كل من مجموعتي الحمص والفاصوليا السوداء انخفاضًا في علامات الالتهاب في الدم. وتقول مورغان سميث، الباحثة المشاركة في الدراسة وخبيرة التغذية في معهد إلينوي للتكنولوجيا، إن جزءًا من الحماس لهذه الفوائد الصحية ينبع من الفاصوليا نفسها، لأنها " شائعة جدًا وبأسعار معقولة وفي متناول الجميع".
 
يمكن أن تُسهّل تلك المميزات نسبيًا إضافة المزيد من البقوليات إلى النظام الغذائي، حيث تقول إيديريسينغه، إن بعض المشاركين في الدراسة لاحظوا مشاكل في الجهاز الهضمي، لكن يبدو أن أمعاءهم تكيفت مع الوضع على مدار التجربة.
 
وتوصي الإرشادات الغذائية الحالية بتناول كوب ونصف من الفاصوليا أسبوعيًا. لكن تقول إيديريسينغه إن تناول كوب واحد يوميًا "ليس صعبًا"، مشيرة إلى أنه "يمكن إضافة القليل من الملح والفلفل، وستكون الوجبة لذيذة جدًا". (العربية)
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