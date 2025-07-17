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صحة
المشي للحامل.. مفتاح الراحة والولادة الطبيعية
Lebanon 24
17-07-2025
|
23:00
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يُعتبر المشي من أبسط وأفضل التمارين الرياضية التي يمكن للحامل ممارستها بأمان، خاصة في حال كانت لا تعاني من أي مضاعفات أو مشاكل صحية خلال الحمل. لا يحتاج المشي إلى معدات خاصة، ويمكن القيام به في أي وقت ومكان، كما أنه يعزز من صحة الأم والجنين على حد سواء.
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فوائد المشي للحامل:
1. تحسين
الدورة
الدموية
• المشي يساعد على تنشيط الدورة الدموية، ما يخفف من التورم في القدمين ويحسن تدفق
الدم
إلى الجنين.
2. تقليل آلام الظهر والمفاصل
• بفضل تقوية العضلات وتخفيف الضغط على العمود الفقري، يساهم المشي في تخفيف آلام أسفل الظهر الشائعة أثناء الحمل.
3. الحد من الإمساك
• النشاط البدني المنتظم مثل المشي يحفز حركة الأمعاء، ويقلل من مشاكل الإمساك التي تعاني منها العديد من الحوامل.
4. تحسين الحالة النفسية
• يساعد المشي على تقليل التوتر، والقلق، وتحسين المزاج بفضل إفراز هرمونات السعادة (الإندورفين).
5. تنظيم الوزن
• المشي وسيلة فعالة للمحافظة على وزن صحي خلال الحمل، ما يقلل من خطر الإصابة بسكري الحمل أو تسمم الحمل.
6. تحسين النوم
• النشاط البدني المعتدل يحسن جودة النوم ويساعد الحامل على النوم بشكل أعمق وأهدأ.
7. التحضير للولادة
• يقوّي المشي عضلات الحوض والوركين، مما يهيئ الجسم للولادة الطبيعية ويزيد من فرصها، خاصة في الأشهر الأخيرة.
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