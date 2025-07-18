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صحة

تحذير.. وخز الساقين الليلي قد يكون مؤشرًا على مرض عصبي مزمن

Lebanon 24
18-07-2025 | 14:00
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حذّرت البروفيسورة أوكسانا بيفوفاروفا، أستاذة العلاج في كلية الطب بجامعة التعليم، من تجاهل أعراض مثل الوخز الليلي، الحكة، والرغبة المستمرة في تحريك الساقين، معتبرة أنها قد تكون علامة على الإصابة بـ متلازمة تململ الساقين (Restless Legs Syndrome)، وهي حالة عصبية مزمنة تتطلب تدخلًا طبيًا متخصصًا.
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وأوضحت بيفوفاروفا أن المرض يتسبب في أحاسيس مزعجة في الساقين تزداد ليلًا وعند الراحة، كالوخز والحرقة والقشعريرة، ما يؤدي إلى اضطرابات في النوم وتراجع في جودة الحياة. وتخف هذه الأعراض مؤقتًا مع الحركة مثل المشي أو التمدد.

وبحسب المختصة، فإن العوامل المحتملة للإصابة تشمل الاستعداد الوراثي، نقص الحديد، اضطراب الدوبامين في الدماغ، إضافة إلى أمراض مزمنة كفقر الدم والسكري والقصور الكلوي، وبعض الأدوية كمضادات الاكتئاب وحاصرات بيتا.

ولتأكيد التشخيص، يُوصى بإجراء فحوصات دم لقياس مستويات الحديد والفيتامينات، إلى جانب دراسة النوم وتخطيط كهربائي للأعصاب والعضلات.

أما العلاج، فيشمل تغييرات في نمط الحياة كخفض استهلاك الكافيين، ممارسة النشاط البدني، تدليك القدمين، وتعويض النقص الغذائي. وفي الحالات المتقدمة، قد تُستخدم أدوية الدوبامين ومضادات الاختلاج.

وتنصح بيفوفاروفا بمراجعة طبيب أعصاب أو أخصائي نوم في حال استمرار الأعراض أو تأثيرها على الحياة اليومية. (روسيا اليوم)
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