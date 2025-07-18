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صحة

تجلس لساعات طويلة؟ هذا التمرين اليومي سيغيّر حياتك

Lebanon 24
18-07-2025 | 16:00
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شدّدت الدكتورة جينيفر كوستيك جونسون، أخصائية العلاج الطبيعي، على أهمية الاستلقاء المنتظم، خاصة للأشخاص الذين يقضون ساعات طويلة في وضعية الجلوس، مشيرة إلى أن هذه العادة البسيطة تساهم في تخفيف الضغط عن أسفل الظهر والحوض وتمنح العضلات المتوترة فرصة للاسترخاء.
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وأوضحت جونسون أن الاستلقاء على البطن يساهم في تمديد الجزء الأمامي من الفخذ وأسفل الظهر والوركين، وهي مناطق نادرًا ما تتحرك بشكل كافٍ أثناء الجلوس، مما يجعل التمرين مفيدًا لتقليل التشنج العضلي وتحسين المرونة.

وأضافت أن هذا النوع من التمدد قد يساعد أيضًا في الكشف عن مشكلات مفصلية غير ظاهرة، إذ أن وضعية الاستلقاء تتطلب تفعيل معظم مجموعات العضلات والمفاصل، ما يجعل أي شعور بالألم أو صعوبة في الحركة مؤشرًا على الحاجة لاستشارة طبية.

وفي سياق متصل، حذّرت الأخصائية من البقاء في وضعية واحدة لفترات طويلة، سواء كان ذلك جلوسًا أو استلقاءً، داعية إلى تغيير وضعية الجسم باستمرار عبر المشي القصير، تمارين الإحماء، أو ببساطة النهوض والتحرك من وقت لآخر، للحفاظ على صحة العضلات والمفاصل. (روسيا اليوم)
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